Калининградский музей изобразительных искусств переходит на летний режим работы. С 1 мая посетить экспозиции можно будет ежедневно с 10:00 до 20:00, а по четвергам и пятницам — с 10:00 до 21:00. Касса будет прекращать работу за 30 минут до конца рабочего дня. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В Калининградском музее изобразительных искусств действуют постоянные экспозиции:

«Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» (0+), где представлена художественная история региона в произведениях восточно-прусских художников и калининградских авторов;

«Город Гофмана. Тайны двух миров» (0+) — выставка декораций и кукол из мультфильма «Гофманиада», рассказывающего о жизни и творчестве писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана, жившего в Кёнигсберге на рубеже XVIII-XIX веков;

«Элий Белютин. Формула времени» (0+) — живопись и графика одного из лидеров советского неофициального искусства второй половины XX века.

Свою работу также продолжают временные выставки «Мистика синего» (0+), посвященная роли синего цвета в искусстве, и «Ренессансные сны» (0+) — персональная выставка художницы Ольги Ульяновой, вдохновлённая искусством Ренессанса.

На все выставки действует программа «Пушкинская карта».