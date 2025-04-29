Музей искусств открывает выставку фотографий «Объектив Победы»

Музей изобразительных искусств совместно с Калининградским союзом фотохудожников представит выставочный проект «Объектив Победы» (0+), приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открытие экспозиции состоится во вторник, 29 апреля, в 17 часов. Выставка будет работать по 6 июля. Зрители смогут увидеть фотографии, созданные фронтовыми корреспондентами — участниками Восточно-Прусской операции. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В центре экспозиции — работы классиков военной фотожурналистики Аркадия Шайхета, Михаила Савина, Эммануила Евзерихина и Калестина Коробицына. Вместе с солдатами они прошли войну с фотоаппаратом и задокументировали путь к Победе. В экстремальных условиях военного времени рождалась новая визуальная эстетика, сочетающая репортажную достоверность с художественной выразительностью, рассказали в музее.

«Всего на выставке будут представлены около 50 работ, на которых запечатлены масштабные батальные сцены и пронзительные человеческие истории: знаменитый военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, Сталинградская битва, Курская дуга, — добавляет музей. — Особый акцент сделан на событиях Восточно-Прусской операции. В объективе — форсирование артиллеристами реки Шешупе, бой за железнодорожную линию Фишхаузен — Кёнисгберг, атаки на косе Фрише-Нерунг, переправа через пролив Зеетиф в освобожденном Пиллау, отдых советских бойцов на улицах Кёнигсберга после штурма города и другие».

Выставка участвует в программе «Пушкинская карта».

Изображение: Музей изобразительных искусств