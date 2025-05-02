«Памяти героев Куршской косы»: нацпарк анонсировал выставку

В визит-центре национального парка «Куршская коса» (14,7 км от Зеленоградска) открыли выставку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (6+). Об этом сообщает пресс-служба парка.



«10 планшетов посвящены истории подвига тех, кто в январе 1945 года в кровопролитной битве сражался за каждый метр Куршской косы, кто в рукопашную шёл на врага и стал победителем — семи Героям Советского Союза. При подготовке выставки сотрудникам нацпарка пришлось немало потрудиться. Информацию собирали буквально по крупицам. Изучали официальные справки Центрального архива Министерства обороны, отцифровывали выписки из наградных листов, общались с земляками героев. Так как в те времена многие записи велись вручную, столкнулись с различного рода нестыковками и техническими ошибками», — говорится в анонсе.

Выставка будет работать до 12 мая 2025 года.