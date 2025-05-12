Под Светлогорском открылся частный музей «Вайденен» (фото)

В посёлке Шатрово Зеленоградского округа начал работу частный краеведческий музей (12+), под который его владелец Александр Лопатко переоборудовал довоенную хозяйственную постройку. О том, что музей открылся 9 мая, Лопатко написал в своём паблике «ВКонтакте».

«Новому Калининграду» владелец нового музея рассказал, что в его названии фигурирует довоенное название посёлка Шатрово, а в экспозиции представлены предметы быта жителей Восточной Пруссии, старинный инструмент, коллекция кирпича.

«Что-то я приобретал, что-то мне приносили. Были и случайные находки при работах на территории, — рассказал Лопатко. — Также я занимаюсь дайвингом, и некоторые предметы я находил под водой. Например, детали кораблей, посуда».

Отдельным направлением в работе музея Александр планирует сделать изучение истории окружения в районе Тиренберга (населённый пункт сегодня не существует — прим. «Нового Калининграда») частей 91-й гвардейской стрелковой дивизии и частей фронтового подчинения 3-го Белорусского фронта в феврале 1945 года.

«История про Тиренберг у меня частично отражена. Дело в том, что наши мотоциклисты сражались в треугольнике посёлков Тиренберг, Гермау, Вайденен. Есть у меня в коллекции предметы из этого района. Например, есть радиатор от автомобиля-амфибии (его наш сосед Василь на участке в Шатрово нашёл, когда копал канаву). Вообще я планирую в этом направлении работать, однако музей я делаю один, поэтому сейчас музей выглядит не совсем так, как хотелось бы. Однако история про Тиренберг обязательно будет хорошо раскрыта, потому что эта тема мне самому интересна, и я её изучаю».

Фото предоставлены Александром Лопатко

Лопатко сообщил, что недавно он получил диплом профессионального гида и планирует самостоятельно проводить экскурсии в своём музее.

«Это моё увлечение. Поначалу мы с супругой просто занимались сельским хозяйством, восстанавливая постройку под экспозицию. Здание поначалу было непригодно, тут деревья внутри росли, но мы всё сделали сами, никого со стороны не привлекали. Поскольку Калининградская область уже утвердилась как туристический регион, мы решили рассказать и об истории нашей местности», — заключил он.

График работы музея Александр пока не утвердил. Пока музей будет работать по звонку (контакт его создателя можно найти по ссылке), а стоимость посещения — 350 рублей).