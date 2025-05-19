Ермак — о Дне музеев в Калининграде: «Бесплатными были лишь некоторые выставки»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

Калининград в минувшее воскресенье присоединился к Международному дню музеев, однако на цене билета в больше части музеев это не отразилось. О том, что в предыдущие годы попасть на выставки можно было бесплатно, а в этом году только за деньги, «Новому Калининграду» сообщили читатели. Ситуацию прокомментировал министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«В предыдущие годы был также платный вход по общему правилу, но посещение некоторых выставок было бесплатным, — пояснил министр. — Видимо, из-за этого и возникла путаница. В этом году также было предусмотрено бесплатное посещение отдельных выставок, в частности, в Историко-художественном музее».

В свою очередь в Историко-художественном музее «Новому Калининграду» сообщили, что бесплатный вход 18 мая был организован лишь на панораму штурма Кёнигсберга (12+).

«Это был бонус при покупке билета, но если кто-то хотел просто пройти в панораму, то тоже мог пройти бесплатно», — уточнили в пресс-службе музея.

Исключительно за деньги был вход и на все выставки Музея изобразительных искусств. Зато в Музей янтаря можно было попасть бесплатно, о чём «Новому Калининграду» рассказал директор музея Константин Петунин (при этом в официальном паблике эта информация не афишировалась).

Тем временем, во многих федеральных музеях России 18 мая было организовано бесплатное посещение. В частности, в Русском музее Санкт-Петербурга можно было попасть в Михайловский (Инженерный) замок и Строгановский дворец. Без денег можно было попасть по предварительной записи и в Эрмитаж.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter