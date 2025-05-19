Ермак — о Дне музеев в Калининграде: «Бесплатными были лишь некоторые выставки»

Калининград в минувшее воскресенье присоединился к Международному дню музеев, однако на цене билета в больше части музеев это не отразилось. О том, что в предыдущие годы попасть на выставки можно было бесплатно, а в этом году только за деньги, «Новому Калининграду» сообщили читатели. Ситуацию прокомментировал министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«В предыдущие годы был также платный вход по общему правилу, но посещение некоторых выставок было бесплатным, — пояснил министр. — Видимо, из-за этого и возникла путаница. В этом году также было предусмотрено бесплатное посещение отдельных выставок, в частности, в Историко-художественном музее».

В свою очередь в Историко-художественном музее «Новому Калининграду» сообщили, что бесплатный вход 18 мая был организован лишь на панораму штурма Кёнигсберга (12+).

«Это был бонус при покупке билета, но если кто-то хотел просто пройти в панораму, то тоже мог пройти бесплатно», — уточнили в пресс-службе музея.

Исключительно за деньги был вход и на все выставки Музея изобразительных искусств. Зато в Музей янтаря можно было попасть бесплатно, о чём «Новому Калининграду» рассказал директор музея Константин Петунин (при этом в официальном паблике эта информация не афишировалась).

Тем временем, во многих федеральных музеях России 18 мая было организовано бесплатное посещение. В частности, в Русском музее Санкт-Петербурга можно было попасть в Михайловский (Инженерный) замок и Строгановский дворец. Без денег можно было попасть по предварительной записи и в Эрмитаж.