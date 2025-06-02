Калининградский музей изобразительных искусств приглашает войти в «Дверь Гофмана»

Со 2 по 30 июня Калининградский музей изобразительных искусств запускает новый вход — «Дверь Гофмана». Он расположен со стороны сквера 70-летия Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Попасть в музей этим маршрутом можно в будние дни с 14:00 до 17:00. Проходя через «Дверь Гофмана», гости смогут приобрести специальный «Гофмановский билет» и посетить постоянные экспозиции на цокольном этаже, где сохранились исторические интерьеры бывшей биржи Кёнигсберга — «Город Гофмана. Тайны двух миров» и «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем».

Стоимость «Гофмановского билета» — 200 рублей для всех категорий посетителей. Приобрести его можно по QR-коду на «Двери Гофмана». В 14:00, 15:00 и 16:00 для обладателей билета будут проходить экспресс- экскурсии по экспозиции «Город Гофмана. Тайны двух миров».