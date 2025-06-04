«Освобождение»: в Калининграде открылась выставка о наполеоновской эпохе

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В Калининградском областном историко-художественном музее состоялось открытие выставки «Освобождение» (6+). Проект посвящен драматичному противостоянию России и Франции. Как сообщает пресс-служба музея, он раскрывает историю отношений между двумя великими империями в первой половине XIX в.

«Это время ознаменовалось укреплением позиций России на международной арене. Пройдя сложный путь военных конфликтов в коалиции с Пруссией, закончившихся вынужденным для России Тильзитским миром 1807 г., выстояв в „године испытаний“ Отечественной войны 1812 г., сплотившаяся нация изгнала войска захватчиков с русской земли и принесла освобождение странам Европы. 31 марта 1814 г. русские войска триумфально вошли в Париж, снискав лавры освободителей», — следует из анонса.

На выставке представлена графика, наградные и памятные медали, документы, оружие, фарфоровые изделия, декоративные предметы XIX в., посвящённые знаковым сюжетам Отечественной войны 1812 г. и Заграничных освободительных походов русской армии 1813-1814 гг. Основу экспозиции составляют предметы из частной коллекции мецената Андрея Горохова. Выставку дополняют артефакты военной истории из фондов музея. В центре экспозиции — фигура императора Александра I. Посетители смогут познакомиться с уникальными экземплярами прижизненных портретов государя, документами периода его правления, включая Манифест о Защите Отечества, подлинным письмом Александра I с его автографом к Эжену Богарне, пасынку Наполеона (1816 г.).

Выставка будет работать до 3 августа.

Фото: пресс-служба музея

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