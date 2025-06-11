Калининградский музей изобразительных искусств анонсировал акцию к Дню отца

Во всемирный День отца, 15 июня, Калининградский музей изобразительных искусств проводит специальную акцию (0+). Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«В свой „профессиональный“ праздник, каждый папа сможет насладиться интересным семейным досугом и искусством вместе со своим ребёнком, посетив все действующие экспозиции музея вдвоем по одному билету. Если ребёнок дошкольного возраста — посещение для него и папы будет бесплатным, если школьник — вдвоём они пройдут по школьному билету, если студент — по студенческому, если взрослый — по стандартному билету на двоих», — уточнили в музее.

Отметим, что всемирный День отца отмечается каждое третье воскресенье июня. Всероссийский же праздник, который был установлен в 2021 году, отмечается в третье воскресенье октября.