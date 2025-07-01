В нацпарке «Куршская коса» открылась новая фотовыставка

В визит-центре национального парка «Куршская коса» открылась фотовыставка «Песчаная графика ветра» (0+). Анонс размещен на сайте нацпарка.



«Благодаря долгому и плодотворному сотрудничеству с калининградским сообществом профессиональных фотографов в фотобанке национального парка накопилось большое количество изображений, оставленных ветром на песке. Талантливые фотохудожники Валерий Притченко, Татьяна Рутковская и Валентина Соколова запечатлели пески Куршской косы в необычных формах и цветах. Особенно интересна выставка тем, что такие пески не все могут увидеть, и не только из-за зонирования территории (национальный парк поделен на зоны, в пределах особо охраняемой и заповедной зон запрещено находиться)», — рассказывают организаторы.

Вход свободный. Выставку можно посетить до конца июля.