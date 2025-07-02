«От штиля до шторма»: в Калининграде откроется выставка о рыбной промышленности (фото)

В Калининградском областном историко-художественном музее 3 июля в 16.00 состоится открытие выставки «От штиля до шторма» (6+), посвященной 80-летию образования Балтийского государственного рыбопромышленного треста (Балтгосрыбтрест). Об этом сообщает музей в своём телеграм-канале.

В экспозиции будет представлено более 150 экспонатов из фондов КОИХМ, в том числе 13 моделей судов рыболовного и вспомогательного флота. «Рыбная промышленность Калининградской области с первых послевоенных лет была флагманом экономического становления края. О значимости и роли рыбной промышленности в жизни области говорит тот факт, что с семидесятых годов прошлого столетия она давала более 40% общего объёма производства продукции области и 10% общесоюзной добычи рыбы, обеспечивая рыбной продукцией около 30 миллионов населения Советского Союза», — следует из анонса.

На выставке гости музея увидят оригинальные материалы периода становления и развития рыбной промышленности Калининградской области: фотографии первых рыболовецких бригад и экспедиций океанического лова, документы из коллекций девяти Героев Социалистического Труда, орудия лова, модели судов рыболовного и вспомогательного флота, а также живописные работы, посвящённые нелёгкому труду рыбаков.

Выставка будет работать до 10 августа.