В Музее искусств открылась выставка «Их именами названы...» о героях ВОВ

В Калининградском музее изобразительных искусств открылась выставка «Их именами названы... (6+). Проект посвящен героям битвы за Восточную Пруссию, чей подвиг увековечен в названиях городов, поселков и улиц Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«На территории нашего региона в 1944-1945 гг. шли ожесточённые бои. В результате Победы родилась новая область России — Калининградская. И на этой земле живут потомки тех, кто ковал победу много лет назад, защитив страну от фашизма. В новой обстановке на современном этапе они продолжают дело своих доблестных предков по искоренению нацизма, стойко и мужественно защищают интересы России и её граждан на специальной военной операции», — следует из анонса.

Иллюстрированные информационные планшеты представлены в Центре творчества — пространстве, где проходят творческие занятия и мастер-классы. Сама выставка организована по материалам Историко-художественного музея в рамках акции «Единый выставочный день», приуроченной к празднованию 80-летия Победы.