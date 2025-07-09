В Калининграде откроется выставка Студии военных художников «Весна 1945 года»

Изображение: Историко-художественный музей
Изображение: Историко-художественный музей
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В четверг, 10 июля, в 16:00 в Калининградском областном историко-художественном музее состоится открытие выставки Студии военных художников имени М.Б. Грекова «Весна 1945 года» (12+). Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

Представленные в экспозиции произведения — это «не только дань памяти участникам Великой Отечественной войны, но и напоминание зрителям, что искусство даёт надежду на спасение, силы для борьбы, возможность не потерять себя в современном мире». 

Студия военных художников, основанная в 1934 году, на протяжении многих десятилетий создаёт произведения искусства на военно-патриотическую тематику. «Нынешнее поколение художников свято хранит традиции, заложенные старшим поколением. Ведь память о подвигах и осмысление истории страны стали неотъемлемой темой постоянных размышлений», — добавили в учреждении.

Выставка будет работать до 24 августа.

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