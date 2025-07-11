«Третьяковка» в Калининграде меняет формат посещения детского музея

Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Калининградский филиал Третьяковской галереи с 15 июля изменит формат посещения. Как сообщили «Новому Калининграду» посетители музея, попасть на экспозицию можно будет только с экскурсией. По их словам, это может быть связано с порчей экспонатов, а также с тем фактом, что некоторые родители используют музей как детскую комнату, оставляя там несовершеннолетних без присмотра.

В пресс-службе «Третьяковки» «Новому Калининграду» подтвердили, что формат действительно меняется с 15 июля, однако прямо подтверждать догадки очевидцев не стали.

«Концепция Детского музея отсылает нас к безграничным возможностям, которые открывает искусство. Юные посетители знакомятся со средствами его выразительности: композицией, колоритом, формой и объёмом, линией и силуэтом, светом и тенью, учатся посещать „взрослый музей“», — сообщили в пресс-службе.

За месяц работы филиала, как добавили в музее, сотрудники «получили множество запросов на увеличение количества экскурсий и расширение форматов экскурсионных программ».

«Это дало нам понимание, что самостоятельное посещение не всегда даёт возможность считывать все смыслы и возможности зала. В связи с этим, было принято решение изменить формат на экскурсию-приключение с „проводником“, делая посещение понятнее, познавательнее и интереснее как для детей, так и для их родителей», — заключили в пресс-службе.

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