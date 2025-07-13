«Тайна светотени Рембрандта»: Музей искусств анонсировал лекцию и мастер-класс

Рембрандт Харменс ван Рейн, автопортрет
Рембрандт Харменс ван Рейн, автопортрет
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В Музее искусств 15 июля состоятся лекция «Тайна светотени Рембрандта Харменса ван Рейна» и творческое занятие по линогравюре (12+). Анонс размещён в группе музея ВКонтакте.

«Рембрандт на своих полотнах использовал объёмную и драматичную светотень. Фотохудожники и сегодня любят этот прием! Мы расскажем о жизни, творческом пути и секретах мастерства Рембрандта. О магии контраста, о новаторских техниках офортиста, о библейских и мифологических сюжетах и любви художника к автопортретам. Лекцию продолжит мастер-класс по линогравюре», — рассказывают организаторы.

Начало — в 17:00. Билет можно приобрести по ссылке.

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