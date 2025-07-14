В Калининграде открывается выставка пленэрных работ «Из Китая с любовью»

В Калининградском областном историко-художественном музее 15 июля в 16:00 состоится открытие выставки «Из Китая с любовью» (0+). В экспозиции будут представлены 50 пленэрных работ члена Союза художников России Ильи Керницкого, сделанных в разных уголках китайских провинций. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Илья Керницкий работает в технике масляной живописи, а также в жанрах пейзаж и абстракция. Он предпочитает писать пейзажи с натуры в стилях реализм, импрессионизм и абстрактный импрессионизм. В абстрактных работах художник проявляет творческую свободу и любит эксперименты и импровизацию.

«Пейзажи автора выставки отличают легкость и вдохновенность, поскольку автор — адепт пленэрной живописи, которой увлекся еще в студенческие годы. Сам художник говорит об этом так: «Натура — „лучший учитель. Очищается взгляд, больше начинаешь различать цветов и оттенков“», — рассказали в музее.

Выставка будет работать до 15 августа.