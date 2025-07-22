В Музее искусств пройдёт выставка «Михаил Пясковский. Век художника»

В Музее изобразительных искусств 24 июля открывается новая выставка «Михаил Пясковский. Век художника» (0+) к 100-летию художника-классика калининградского искусства. В состав экспозиций вошли более 50-ти произведений из собрания музея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Произведения Пясковского «наиболее полно и ярко» отражают основные периоды становления Калининградской области. Художник — автор тематических картин, портретов, пейзажей и натюрмортов. Больше всего его привлекала морская стихия, прибалтийская природа и люди труда.

В музее находится масштабная коллекция произведений мастера. Полотна входят в состав постоянной экспозиции «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» (0+). Кроме того, произведения художника находятся в собраниях художественных музеев Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Новосибирска, Астрахани, Волгограда, Липецка и других городов России и зарубежья.

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