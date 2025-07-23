«Башня во времени»: в Калининграде откроется персональная фотовыставка

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Во внутреннем дворике Музея янтаря 8 августа в 17:00 откроется персональная фотовыставка калининградского художника Александра Матвеева «Башня во времени» (6+). Проект создан к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Здание музея является памятником Великой Отечественной войны: 10 апреля 1945 года советскими солдатами на нем было водружено Красное знамя в знак взятия Кёнигсберга и капитуляции его нацистского гарнизона, — рассказали в музее. — Сейчас памятник архитектуры и „дом“ для Музея янтаря живет мирной жизнью и является культурным центром Калининграда. Лишь на документальных фото башня кажется неизменной, будто время вокруг нее остановилось, и она сейчас ровно точно такая же, как 172 года назад. И одновременно — совсем другая».

Фотохудожник Александр Матвеев фиксирует жизнь области и запечатлевает моменты истории величественных сооружений и простых людей. Его выставки концентрируются на «тематически близких, но все же разных объектах: в одних случаях герои — это современные или исторические здания, застывшие и неподвижные, в других — это люди, настоящие, живые, истинные герои репортажного фото, вписанные в контекст».

Матвеев принял решение один год «прожить» вместе с башней «Дона». Отчасти на это его натолкнула круглая форма здания, подобная циферблату. На выставке «Башня во времени» возникают два образа: люди и здание. Люди на фотографиях — индикатор мира и расцвета в жизни башни. Они расслаблены, увлечены, веселы. «Кто бы то ни был: прохожий, участник мероприятий, посетитель музея — в их лицах отражается та радость, которую несет нынешнее существование башни», — добавляет пресс-служба.

Фотовыставка будет работать до 30 сентября.

Изображение: Музей янтаря

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