Детство и Япония: в Музее янтаря открывается новая выставка (фото)

В Музее янтаря 15 августа откроется персональная выставка пермского художника Александра Авксёнова «Воспоминание о...» (6+). Она представляет собой «возвращение в мир детских воспоминаний, природной гармонии, а также обещает стать путешествием по искусству Страны восходящего солнца». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В зале «Галерея» будут представлены камнерезные и ювелирные произведения, созданные автором в 2017–2025 годах. Как отмечает пресс-служба, Авксёнов воплощает свой талант в изящных изделиях ар-деко, анималистке и нэцкэ, где умело сочетает косторезное, камнерезное и ювелирное искусство.

Центральной частью экспозиции станет серия «Детские игры», в которой Александру Авксёнову удалось «оживить скульптуры детскими эмоциями и пластикой, передать атмосферу игривого ожидания, смущения и любопытства». Металл, кость и натуральные камни создают единый ансамбль, отражающий мимолетность застывшего мгновения.

В своих работах автор использует бивень мамонта, клык моржа, лосиный рог, слоновую кость — материалы, хранящие отпечаток времени и олицетворяющие природную силу. Их дополняют редкие породы древесины и драгоценные вставки.

Фото: пресс-служба Музея янтаря

«Произведения Александра Авксёнова — это не просто украшения и скульптуры, а живые истории, наполненные символами, теплотой воспоминаний и любовью к природе. Экспозиция „Воспоминания о...“ обращена к сердцу каждого зрителя, пробуждая в нем самые теплые и светлые чувства. Мелкая пластика, миниатюра, ювелирные изделия — каждый экспонат выставки напоминает о важности маленьких радостей, о ценности момента и о вечной гармонии между искусством и жизнью», — следует из анонса.

Выставка будет работать до 28 сентября.