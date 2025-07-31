В «Воротах» откроется фотовыставка «Бэкстейдж калининградского кинематографа»

Изображение: арт-пространство
Изображение: арт-пространство

С 14 августа по 14 сентября арт-пространство «Ворота» представляет фотовыставку «Бэкстейдж калининградского кинематографа» (0+). Авторами проекта, направленного на привлечение внимания к региональному кино и его развитию, стали Денис Череухо и Александр Пожидаев. Об этом сообщила пресс-служба пространства.

В течении пяти лет калининградские авторы снимали съемочный процесс региональных кинематографистов. На выставке представлен бэкстейдж со съемок фильмов «Отцы не дети» (16+), «Каливуд» (16+), «Серебряный край» (12+), «Семейное» (16+), «Больше мне не звоните» (16+) и «Реализация» (16+).

«Местные кинематографисты делают смелые попытки запечатлеть уникальный колорит региона и подчеркнуть особенности местного менталитета в создании своих историй», — следует из анонса.

Выставка будет работать ежедневно. Вход свободный.

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