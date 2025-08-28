«Игра в четыре руки»: в Музее янтаря откроют выставку авангардных изделий

В Музее янтаря 19 сентября открывается выставка амбассадоров петербургского ювелирного авангарда Натальи и Татьяны Тарасовых «Игра в четыре руки» (6+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



«На выставке представлены созданные за 28 лет работы, рассматривая которые, можно проследить, как менялся творческий стиль художников, как рождались все более смелые идеи, расширялся спектр материалов, с которыми работали авторы — от металла и драгоценных камней до текстиля, дерева и пластика. А с 2015 года в творчестве сестер Тарасовых главенствует новый материал, который принесет их работам международный успех, — стабилизированная бумага», — рассказывают организаторы и отмечают, что в 2021 году Татьяна и Наталья Тарасовы получили звание лауреата в номинации «Лучшее произведение из янтаря» за серьги «Глаза города» на пятом Всероссийском конкурсе авторского ювелирного искусства.

Экспозиция будет открыта в Музее янтаря до 26 октября.