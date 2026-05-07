В «Доме китобоя» открывается выставка «Куплю гараж. Калининград»

В калининградском «Доме китобоя» 13 мая открывается выставка «Куплю гараж. Калининград», подготовленная в партнёрстве с Музеем Транспорта Москвы (6+). Как сообщили в музее, ранее выставка проходила в Музее Москвы и в Санкт-Петербурге в пространстве Севкабель Порта, проект стал победителем всероссийского конкурса «Музейный Олимп −2024» в номинации «Современность в музее».

«Экспозиция покажет, как разворачивалась история гаражной культуры в нашей стране, и как заветные 18 м² личного пространства становились местом самовыражения и территорией свободы миллионов людей. Выставка расскажет и о совершенно особенных гаражах, которые можно встретить только в Калининграде», — сообщили организаторы.

По словам директора Музея Транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, в советские годы в гаражах «формировались целые сообщества, а вслед за ними и гаражная культура». «Наша выставка исследует все грани этой культуры, которую можно назвать феноменом государственного масштаба», — отметила она.

Выставка в Калининграде будет приурочена к 80-летию области. Её подготовка длилась порядка двух лет. Она станет самой масштабной для музея «Дом китобоя». Посетители смогут пройти по мини-лабиринту, имитирующему «гаражные вселенные». Пространство будет поделено на тематические зоны «Для тех, кому положено», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть, что хранить» и т.д.

«Гаражи сегодня — своеобразные семейные музеи, где часто хранятся предметы, утратившие практическую ценность и покинувшие городские квартиры, но за каждым из них стоит история. „Дом китобоя“ заглянул в эти „семейные музеи“ и на выставке „Куплю гараж. Калининград“ наглядно покажет, что советский гараж — это гораздо больше, чем просто место для автомобиля», — отмечается в анонсе.

13 мая выставка откроется для всех желающих и будет работать до 31 октября.



