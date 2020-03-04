Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц

Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц

Выставка «Звуки моды» открылась в Музее искусств 4 марта. Её экспонатами стали сценические наряды российских певиц и актрис из коллекции историка моды Александра Васильева.

«Мне потребовалось несколько лет, чтобы собрать под одной крышей более полусотни самых узнаваемых нарядов, принадлежавших самым ярким звёздам отечественной сцены — от Клавдии Шульженко и Аллы Баяновой до Валерии и Кристины Орбакайте. Экспозиция наглядно соединила в себе два таких понятия как „мода“ и „музыка“», — говорит Александр Васильев. На выставке представлены наряды Аллы Пугачёвой, Тамары Гвердцители, Аиды Ведищевой, Валентины Толкуновой, Лаймы Вайкуле, Лолиты Милявской, Веры Брежневой, Ани Лорак, Людмилы Гурченко, Татьяны Шмыги, Анны Нетребко, Елены Образцовой и др. Дополняют коллекцию украшения, аксессуары, флаконы духов, пудреницы, губные помады и туалетные принадлежности. Посетить выставку «Звуки моды» можно до 10 мая.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград


[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter