Кадышева в перьях: Александр Васильев привёз в Калининград платья российских певиц

Выставка «Звуки моды» открылась в Музее искусств 4 марта. Её экспонатами стали сценические наряды российских певиц и актрис из коллекции историка моды Александра Васильева.
«Мне потребовалось несколько лет, чтобы собрать под одной крышей более полусотни самых узнаваемых нарядов, принадлежавших самым ярким звёздам отечественной сцены — от Клавдии Шульженко и Аллы Баяновой до Валерии и Кристины Орбакайте. Экспозиция наглядно соединила в себе два таких понятия как „мода“ и „музыка“», — говорит Александр Васильев. На выставке представлены наряды Аллы Пугачёвой, Тамары Гвердцители, Аиды Ведищевой, Валентины Толкуновой, Лаймы Вайкуле, Лолиты Милявской, Веры Брежневой, Ани Лорак, Людмилы Гурченко, Татьяны Шмыги, Анны Нетребко, Елены Образцовой и др. Дополняют коллекцию украшения, аксессуары, флаконы духов, пудреницы, губные помады и туалетные принадлежности. Посетить выставку «Звуки моды» можно до 10 мая.
Фото — Виталий Невар / Новый Калининград
Комментарии