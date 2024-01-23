В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото)

В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото) В Калининград привезли портрет и шпагу императрицы Елизаветы (фото)

В Калининградском областном историко-художественном музее 24 января в 12:00 откроется выставка одного предмета «И трубы их медные славу поют» (6+). На ней представят парадную шпагу императрицы Елизаветы Петровны и портрет, написанный в годы её правления. Оба предмета — из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

«Выставка посвящена новой региональной памятной дате — годовщине приведения к присяге на верность российской короне жителей Восточной Пруссии (1758 год), а также 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта», — говорится в анонсе.

Парадная шпага была частью военного гарнитура Елизаветы, в который входили гладкоствольные ружье и пистолет, а также нарезной штуцер. Рукоять шпаги и клинок позолочены и украшены растительным орнаментом, изображениями древнеримской военной арматуры и птицеподобных существ. Гарнитур изготовили в Туле в 1755 году.

Привезенный в Калининград портрет императрицы написан неизвестным мастером по оригиналу французского живописца Луи Каравака. Выставка «И трубы их медные славу поют» продлится до 25 февраля.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград



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