В Кафедральном соборе открыли обновленный музей Канта (фото)

В Кафедральном соборе после восьми месяцев ремонта и реэкспозиции возобновил работу Музей Иммануила Канта. Теперь здесь можно увидеть не только старинные книги, но и современную видеоинсталляцию звездного неба, мультимедийную экспозицию «Обед у Канта», созданную на грантовые средства благотворительного фонда Владимира Потанина.

«Более 2000 экспонатов, новые инженерные системы, лестницы и современный свет — так выглядит новый музей. Изменения коснулись всех залов, но наиболее глобальными стали прямо под крышей, где открывается экспозиция „Гений места — гений мира“», — рассказали в пресс-службе Кафедрального собора.

В день рождения философа 22 апреля Музею Канта также преподнесут в качестве подарков «Критику чистого разума» на русском языке, которая появилась на свет в конце XIX века, Библию Мартина Лютера, изданную на немецком языке в 1772 году, и медаль 1924 года, выпущенную к 200-летию Канта.