Когда картины оживают: как прошла Музейная ночь в Музее изобразительных искусств

Директор Музея Галина Заболотская, министр по культуре и туризму Андрей Ермак, посетители и «Фигура спящего льва», фото: Музей изобразительных искусств
Директор Музея Галина Заболотская, министр по культуре и туризму Андрей Ермак, посетители и «Фигура спящего льва», фото: Музей изобразительных искусств

В Музейную ночь Музей изобразительных искусств провел несколько премьер. Открылись выставки произведений Василия Тропинина и художников его времени, а также серии иллюстраций  Антона Ломаева к приключенческим романам «Остров Сокровищ» и «Моби Дик, или Белый кит». Сюрпризом для публики стал маршрут по постоянной экспозиции, где представлены произведения, ожившие в дополненной реальности.

Благодаря технологиям и искусственному интеллекту «ожили» картины художников Кёнигсберга и Калининграда, модульная живопись Элия Белютина и фотография послевоенного города — всего 10 произведений. Движение и звук статичным изображениям добавляют мобильные телефоны.

Сканируя специальный QR-код, человек становится свидетелем того, как на застывшем во времени сюжете появляется жизнь: вот по разрушенному городу с грохотом катится первый трамвай, а здесь — старик поёт колыбельную младенцу, где-то ветер колышет шапки деревьев, или путается в легкой тюли, обдувая комнату. Зритель погружается не только в динамику, но и звуковые ассоциации. Публика с восторгом принимает такую форму общения с изобразительным искусством. Картины в дополненной реальности можно посмотреть до конца года (6+).

Одними из первых «ожившие» картины посмотрела семья Ероховых, которая победила в конкурсе «Всей семьёй в музей». Их личным гидом на межмузейном фестивале стал министр по культуре и туризму Андрей Ермак. Экскурсионной группе предложили протестировать новую музейную фишку. Взмах телефона, и на экране появляется жизнь. Публика встречает увиденное восторгом.

Передвигаясь между картинами, сложно не обратить внимание на еще одно новшество Музея, дополняющее постоянную экспозицию с начала года. Вблизи ряда экспонатов расставлены тактильные станции, которые позволяют потрогать копии произведений, а также ощутить запахи. Парфюмеры разработали ароматы для музейных экспонатов. Так, можно узнать, как пахнут скульптуры — «Две играющие борзые собаки» Эриха Шмидт-Кестнера или «Фигура спящего льва» Людвига Манцеля, живопись «Куренасы в бухте» Генриха Вольффа и «Новейшая археология» Валерия Морозко, также ваза Кадиненской мануфактуры.

«Интересно, а откуда парфюмеры знают, как пахнет спящий лев», — самая частая шутка посетителей Музейной ночи, которые заинтересовались ароматами.

Главная выставка Музейной ночи — «Пушкинская эпоха в произведениях В.А. Тропинина и художников его времени». Выставку представил московский Музей Василия Тропинина, в экспозиции — 97 произведений, в основном портреты. Крестьяне, купечество, герои войны — в их лицах отражена пушкинская эпоха. В фокусе общественного интереса — прославленная «Кружевница». Образ застенчивой девушки, написанный Василием Тропининым, хорошо знаком знатокам искусства, а также интересен широкой публике. Вокруг прославленного полотна собираются группы посетителей, люди целенаправленно шли на шедевры русской живописи. Музейщики убеждены, что выставка станет хитом летнего сезона.

В Музейную ночь Калининградский музей изобразительных искусств выбрали более 1,6 тысяч человек. Помимо выставочных историй и внедрения современных технологий для посетителей подготовили творческую и экскурсионную программу, а также организовали музыкальный марафон. Тематически Музею изобразительных искусств удалось объединить все ключевые события года: юбилеи Пушкина и Канта, Год семьи.

Текст: Анастасия Миронова, фото: Музей изобразительных искусств 

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