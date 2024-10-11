Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото)

Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото) Хлеб, колбаса и «Синие носы»: в Калининграде открылся «Кухонный супрематизм» (фото)
Все новости по теме: Культура

В Доме китобоя открылась экспозиция «Кухонный супрематизм» (12+) арт-группы «Синие носы». В основе «Кухонного супрематизма» — известная фотография экспозиции легендарной выставки «0,10» 1915 года с большой группой беспредметных картин и «Черным квадратом» в красном углу. Превратив геометрические «первоформы» в колбасные кусочки, разложенные на белой столешнице, художники переформатировали протоконцептуальный, вобравший огромное количество интерпретаций проект Казимира Малевича, в «ценности и радости» простого человека. 

Новосибирская арт-группа «Синие носы», основанная в 1999 году художниками Вячеславом Мизиным и Александром Шабуровым, известна, прежде всего, своими неоднозначными, а зачастую и эпатажными произведениями в жанрах фотографии, видеоарта и перформанса. Название группы закрепилось после одного из первых видеоскетчей в виде сатирической клоунады, когда художники прикрепляли к носам синие пробки от пластиковых бутылок. Творческое кредо группы — «на коленке» создавать «народническое современное искусство», понятное «и пионерам, и пенсионерам».

В Калининграде «Синие носы» впервые. Выставка «Кухонный супрематизм» (12+) сделана как раз в их излюбленном методе «на коленке». «Синие носы» переводят классику русского авангарда на язык простых людей, пищу духовную сводят к хлебу насущему — буквально хлебу.

«Если Русский музей или Пушкинский формирует коллекцию супрематизма и потом ее показывают в Нью-Йорке либо еще где-то, то они возвращаются все с хорошими дивидендами, в том числе и финансовыми. И, соответственно, вот этот авангард стал для музеев хлебом насущным и колбасой насущной», — сказал Вячеслав Мизин на открытии.

Выставка продлится до 10 декабря. Вход свободный. 


Фото: Александр Степаненко / Новый Калининград


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