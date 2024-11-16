От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото)

От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото) От Калининграда до Сахалина: в КОИХМ открылась выставка «Пейзажи России» (фото)
Все новости по теме: Культура

В Калининградском историко-художественном музее 15 ноября открылась выставка «Пейзажи России» (6+). На ней представлены 60 работ калининградского фотоклуба «День фотографа», в состав которого входят Игорь Антипов, Павел Кухоренко, Виталий Латышонок, Игорь Селин, Валентина Соколова, Наталья Фомина и Михаил Хромов.

Для музея это не первый опыт работы с фотографами, за последние два года было проведено уже 10 выставок, но эта по-своему уникальна. «Не все могут путешествовать так, как наши фотографы. Территория наша уже достаточно хорошо была представлена предыдущими выставками, но такой проект мы представляем впервые, и думаю, что в дальнейшем продолжим познавать наш край и нашу Россию. Эти фотографии — всего лишь начальный, достаточно интересный этап, который позволяет открывать новые интересные места», — сказала заведующая отделом природы областного историко-художественного музея Мария Попова.

По её словам, при формировании выставки кураторы в первую очередь хотели показать не только Калининградскую область, но и разные территории нашей страны. В экспозиции представлены работы, посвященные в том числе Байкалу и Дальнему Востоку.

Фотографии взяты из архивов авторов, задания что-то специально снимать для выставки не было, отметила руководитель фотоклуба Наталья Фомина. «У каждого фотографа есть свои любимые места, которые они фотографируют. Для Валентины Соколовой это Дальний Восток, Михаила Хромова вдохновляет Алтай».

Выставка продлится до 31 января 2025 года.

Фото: Александр Степаненко / Новый Калининград

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