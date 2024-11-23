Глазами создателей: в КОИХМ открылась выставка «Музей в кадрах» (фото)

В Калининградском областном историко-художественном музее открылась выставка «Музей в кадрах» (12+). Это фотопроект, который создавался совместно со студией VÖGELSTUDIO 102. В экспозиции представлена серия творческих работ с запечатленными на них сотрудниками музея.



«Мы рады сегодня представить очень теплый, дорогой нашему сердцу проект. Нам хотелось рассказать о сотрудниках музея, музейных профессиях, развеять какие-то мифы, которые существуют относительно этого места, и показать, какая большая кропотливая работа кипит здесь. Для нас как для государственного музея это где-то провокационная история. Но мы решили рискнуть и показать её через людей, которые здесь работают, а также через экспонаты, которые им близки, отражают их внутренний мир. Для меня лично это про любовь к моей профессии, к музею и к людям, с которыми я провожу большую часть жизни — к нашим сотрудникам», — сказала на открытии выставки директор музея Екатерина Манюк.



По словам фотографа Сары Фогель, идея проекта пришла весной 2023 года, и на данный момент его нельзя считать завершенным. За каждым отснятым портретом стоит очень большая работа. Отправная точка — интервью, по результатам которого подбирается индивидуальный образ. Завершение проекта планируется приурочить к 80-летию музея, которое будет отмечаться в следующем году.



Выставка продлится до 1 февраля 2025 года. На ее открытии побывал фотокорреспондент «Нового Калининграда» Александр Степаненко.