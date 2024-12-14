«Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото)

«Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото) «Металлические метаморфозы»: в Музее янтаря открылась выставка выпускников «Мухи» (фото)
Все новости по теме: Культура

В Музее янтаря 13 декабря открылась выставка работ выпускников Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица «Металлические метаморфозы» (12+). Выставка будет открыта до 23 февраля 2025 года.

Студенты на протяжении курса изучают технологии обработки металла, его особенности и возможности. Цель дипломной работы по итогам четырёх лет – не просто выполнить задание в материале, а создать уникальный объект или образ, вызывающий эмоцию.

В экспозиции представлены современные художественные объекты, выполненные студентами Академии в мастерских кафедры: ювелирные украшения; кабинетная пластика в технике литья и дифовки (холодной обработки листового металла), эмали, техники травления и патинирования, гальванопластики; ножи для писем с использованием дамасской стали и термического оксидирования – весь комплекс традиционных и современных способов работы с металлом. 

На выставке побывал корреспондент «Нового Калининграда» Александр Степаненко.

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