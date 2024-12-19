Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото)

Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото) Шары, фарфор и фотографии : во «Фридландских воротах» открылась новогодняя выставка (фото)
Все новости по теме: Культура

В музее «Фридландские ворота» 19 декабря открылась новогодняя выставка «Сказочное Рождество» (6+). Первым посетителям экспозицию, которая состоит из трёх блоков, презентовали ее кураторы и директор музея Андрей Ярцев. 

Коллекция фарфоровых настенных тарелок фирмы «Розенталь» иллюстрирует классические рождественские сюжеты глазами известных художников. Дополняют выставку стеклянные новогодние шары авторства калининградского творческого тандема Натальи Бурмы и Аллы Федонюк с отсылками к великим картинам. Также в экспозиции представлена серия черно-белых фоторабот немецкого фотохудожника Тино Зиланда, на которых запечатлены кирхи и храмы одного из самых значительных архитекторов европейского классицизма и историзма Фридриха Штюлера, в том числе и те, которые находятся на территории нашей области.

Выставка продлится до 31 января 2025 года.

Фото: Александр Степаненко / «Новый Калининград»


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