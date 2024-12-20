«Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото)

В музее «Дом китобоя» 19 декабря открылась выставка «Дом Советов. Постфактум» (12+). С одной стороны, экспозиция является итогом Всероссийского конкурса концепций паблик-арт-объекта, организованного в этом году. На выставке в планшетном варианте представлены 11 концепций, вошедшие в шорт-лист конкурса. С другой стороны, представлены артефакты, сохранившиеся после разбора здания, а также архивные видеосъемки, посвященные Дому Советов. Вместе с директором музея Александром Быченко проект презентовал историк советской архитектуры Константин Антипин.



Выставка продлится до 31 января 2025 года.



Фото: Александр Степаненко / «Новый Калининград»