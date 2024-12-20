«Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото)

«Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото) «Дом Советов. Постфактум»: что можно увидеть на выставке артефактов и эскизов (фото)
Все новости по теме: Культура

В музее «Дом китобоя» 19 декабря открылась выставка «Дом Советов. Постфактум» (12+). С одной стороны, экспозиция является итогом Всероссийского конкурса концепций паблик-арт-объекта, организованного в этом году. На выставке в планшетном варианте представлены 11 концепций, вошедшие в шорт-лист конкурса. С другой стороны, представлены артефакты, сохранившиеся после разбора здания, а также архивные видеосъемки, посвященные Дому Советов. Вместе с директором музея Александром Быченко проект презентовал историк советской архитектуры Константин Антипин.

Выставка продлится до 31 января 2025 года.

Фото: Александр Степаненко / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter