Яркие рыбы и джаз: в «Воротах» открылась персональная выставка Глеба Ванина

В арт-пространстве Закхаймских ворот 15 января открылась персональная выставка картин Глеба Ванина «Калейдоскоп» (0+). В экспозиции представлена серия портретов, авангардная и интерьерная живопись.



Сам автор называет себя художником-самоучкой. Родился в Средней Азии — именно оттуда любовь к ярким краскам. Первые уроки рисования брал еще в детстве, но долгие годы живопись была всего лишь увлечением, на которое всегда не хватало времени. Проработав много лет в Мурманске, в сфере безопасности, в 2023 году вместе с семьей переехал в Калининград, где живет его мать (изображенная, кстати, на одном из портретов). Здесь наконец-то появилась возможность заниматься искусством в своей мастерской. «Могу писать в классическом стиле, могу в авангардном, по настроению. Работы все разные, поэтому порой все смотрят и думают, что художник разный, а оказывается — один», — рассказывает Глеб. Сюжеты приходят совершенно спонтанно. К примеру, портреты родились из фотографий друзей, которые Ванин снимал в разное время.

Во многих работах присутствуют рыбы. «Мурманск — морской город, у меня есть серия пейзажей, но здесь рыбы просто для того, чтобы создать настроение», — говорит художник.



Для автора это не первая экспозиция. В Мурманске его работы неоднократно выставлялись в рамках как совместных, так и персональных проектов. Часть картин передана в дар мурманским учреждениям культуры. В Калининграде живопись Глеба Ванина можно увидеть как в частных коллекциях, так и в общественных заведениях города.



Выставка «Калейдоскоп» продлится до 16 февраля. Вход свободный.