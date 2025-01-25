Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото)

Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото) Графика, янтарь и арт: в Музее искусств открылась выставка «Магнетизм Гофмана» (фото)
Все новости по теме: Культура

Музей изобразительных искусств 24 января в рамках ежегодного международного фестиваля книжной графики и иллюстрации «Гофман — наш современник» открыл выставку «Магнетизм Гофмана» (0+). В этом году проект представил взгляд современных белорусских и калининградских художников на творчество великого кёнигсбержца.

Для этой выставки творцы из Калининграда Ольга Дмитриева, Наталья Баева, Юлия Горбунова, Александр Кучин и Дима Чайка создали уникальные арт-объекты по мотивам произведения «Повелитель блох». Также в экспозиции можно увидеть картины калининградских художников Нелли Смирнягиной и Владимира Ульянова, созданные по мотивам произведений Гофмана. Кроме того, представлена работа Людмилы Высоцкой «Гофман и тайны города», выполненная в технике резьбы по янтарю.

Вместе с ними творения великого сказочника исследовали члены Белорусского союза художников. Среди них — Сергей Баленок, один из самых известных современных графиков республики, который оформлял книги Иосифа Бродского, Михаила Булгакова, Жюля Верна и Курта Воннегута. На выставке представлены работы Любови Сидельниковой, главного художника Большого театра Беларуси, и Юрия Хилько, чьи произведения находятся в коллекциях галерей и центров современного искусства России, Германии, Швеции, Индии, Италии, Польши и США. Вероника Витковская, которая начинала как художник-монументалист, но нашла себя в живописи и графике, также представлена в этом проекте.

По мнению белорусского искусствоведа и арт-критика Татьяны Бембель, именно Эрнст Теодор Амадей Гофман является создателем такого направления в литературе, как фэнтези. «Я действительно считаю, что есть большие основания считать, что все современные писатели, создавшие свои миры, такие как Толкиен и многие другие, ведут свой генезис от Гофмана. Он действительно создал целую Вселенную, и каждое его, пусть небольшое вроде бы, произведение, оно таит в себе некий гипертекст, выход в другие миры, в другие пространства. Поэтому он такой неоднозначный, многопространственный. Он всё время заставляет к себе возвращаться не только графиков, вообще людей творческих. Они ищут в нём, может быть, опору, совет, как выжить в этом непонятном мире. Мире, в котором добро и зло настолько порой перетекают друг другу, что становятся почти близнецами на вид. Как распознать настоящее — это вечный вопрос и вечный ответ для человека», — сказала Бембель.

Выставка продлится до 30 марта.

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