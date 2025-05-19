«Опыт касаний»: как прикосновения становятся современным искусством

«Опыт касаний» (18+) — проект, объединивший более 50 художников не только из Калининграда, но и других городов России и зарубежных стран, раскрывших, какую роль в их жизни сыграли прикосновения и как этот опыт повлиял на их мироощущение. Проект представляет собой несколько выставок современного искусства в разных локациях, а также «арт-интервенцию» в сам город в ожидании того, как он отреагирует на эти прикосновения и станет ли соавтором работ.



Арт-объект «Бабушка» калининградской художницы Маргариты Росчерк — это аккуратная деревянная разделочная доска мягкого голубого цвета, на которой изображены женские руки — натруженные, с сухой, местами потрескавшейся грубой кожей, но тёплые, уютные и родные. «Рабочие, выглядящие суровыми, кисти рук умели нежно касаться старой разделочной доски, аккуратно смахивая с неё в большую кастрюлю только что нарезанные морковку и лук. Доска была деревянной, с особенным запахом, и настолько старой, что в ней уже образовалось углубление, в котором накапливалось столько воды, что её можно было вычерпывать», — рассказывает аннотация к работе.





Рядом на стене — серия из четырёх фотографий, на которых женские руки обнимают совсем юную девушку. Это мама и дочь. Дочь — подросток, и уже совсем скоро она начнёт сторониться прикосновений своей мамы. Фотографии смяты и изогнуты — это попытка показать слом и границы между родителями и взрослеющими детьми, которым уже не так важны материнские касания, и горечь переживаний из-за того, что прикосновения к самому любимому и родному становятся практически недоступными. Автор работ — художница Ольга Жолобова из Белграда.

Ещё одна работа — коллаж Анастасии Кривицкой из Санкт-Петербурга с мягким и ласковым названием «Бархат». На бархатной основе, которой можно коснуться и почувствовать, как в детстве держал в руках старые бабушкины и родительские фотоальбомы с такими же обложками, четыре страницы семейных фотографий. Кадры из детства наслаиваются друг на друга, рядом надписи маминой рукой, на глянцевой поверхности снимков — отпечатки пальцев. Последняя фотография — негатив с ускользающим лицом ребёнка — это всё о детских воспоминаниях, об умершей 15 лет назад матери, пронзительном опыте переживаний её прикосновений, безвозвратно ушедшем.

Здесь же можно увидеть холодные камни, бережно закутанные в вязанные крючком палантины, дерево с браслетами из керамических бусин, тетрадные листы с алгоритмами, на которых проступают листы гербария. Это лишь несколько из серии работ, представленных в первом зале проекта «Опыт касаний. Начало» в пространстве «Сигнал». Каждая из представленных работ — про собственный опыт касаний участников, про прикосновения, с которых начинается жизнь, отношения, любовь и даже смерть здесь означает «переход» и сложное начало новой жизни для тех, кто попрощался с близкими.

«Выставки проходят на трёх физических площадках, на сайте проекта и в городской открытой среде, — рассказывает создательница и куратор проекта калининградская художница Юлия Горбунова. — В пространстве „Сигнал“ представлена отправная точка — выставка „Опыт касаний. Начало“. Здесь же в библиотеке выставлены авторские книги или так называемые „зины“ — их можно листать, чувствовать их фактуру. Библиотечная выставка названа „Опыт касаний. Пальпаторно“. В винил-кафе „Авантюрист“ на проспекте Мира работает выставка „Опыт касаний. Остро“, посвящённая теме болезненных прикосновений и соответствующего сенсорного опыта. В „Баре Советов“ по соседству — выставка „Опыт касаний. Откровенно“, раскрывающая тактильные аспекты чувственности и интимности».

Между тремя этими точками пролегает маршрут, на протяжении которого можно встретить так называемые уличные арт-интервенции — «Опыт касаний. Временно». Наконец, «Опыт касаний. Синхронно» — это выставка на онлайн-платформе проекта. Каждую неделю проходят экскурсии, в том числе кураторские, где можно подробно узнать обо всех работах, представленных на площадках и в городской среде. Экскурсии проводят и сами участники проекта. Калининградский поэт и художник Александр Дубровский — автор арт-объекта, представленного в винил-кафе «Авантюрист». Также он — активный участник так называемых уличных арт-интервенций. Один из его проектов — «Помни меня».





«В романе „Сто лет одиночества“ Маркеса на город напала „чума памяти“ — символ деградации и забывания. Люди стали писать таблички, чтобы идентифицировать предметы и даже животных: „коза, её надо доить“, — рассказывает Александр Дубровский. — Мой проект про это — про мемориализацию как признак забывания. И если поставить ударение на другой слог, то появится тактильность — „пОмни и помнИ“».

Александр берёт лист бумаги, на котором на сером фоне напечатано «Помни меня», мнёт и наклеивает на стену. «Это интервенция. Примет ли город — неизвестно, завтра этого листа уже может и не быть. Поэтому маршрут называется „Опыт касаний. Временно“», — рассказывает Дубровский. Часть объектов действительно оставались на улицах лишь незначительное время — исчезли браслеты из керамических бусин из сквера Шопена, пропала ручка на двери, ведущей в дерево, доска с надписями-антонимами, разделёнными своеобразным топором... Но тем интересней ходить по утопающим в зелени улочкам Калининграда от «Сигнала» до «Авантюриста», а затем «Бара Советов», чтобы увидеть и почувствовать, принял ли город арт-интервенцию современного искусства.

«Всё сложилось постепенно. Три площадки, люди ходят от одной к другой и наблюдают какое-то искусство. Всё логично, — рассказывает Юлия Горбунова. — В процессе, когда я стала смотреть заявки, присланные на „опенкол“, поняла, что очень много интересных проектов, и хочется их тоже показать, но они не вписываются в те выставки, которые проходят на физических площадках. Поэтому есть и онлайн-выставка. Итоговый продукт получился логичным и, возможно, в этом кажется простым. Но такого в Калининграде ещё не было».

Проект будет работать до 29 мая.

Текст: Оксана Майтакова, фото: «Новый Калининград», Александр Матвеев