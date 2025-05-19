«Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото)

«Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото) «Ночная смена»: как прошла «Музейная ночь» в Музее Калининградского кораблестроения (фото)
Все новости по теме: Культура

К прошедшей в Калининграде и области «Музейной ночи» присоединился Музей Калининградского кораблестроения, который расположен на заводе ОСК «Янтарь». 17 мая с 18 до 23:30 по маршруту «Ночная смена» прошли порядка 50 человек.

«В этом году акция посвящена героям. Мы решили, что нашими героями станут герои труда», — рассказал директор музея Александр Финьков.

У посетителей появилась возможность самим «построить» корабль, начиная с проекта и заканчивая поднятием флага. Для этого на проходной всем раздали бейджи с разными специальностями со всех подразделений и производственных цехов. В интерактивном зале каждый, согласно «выбранной профессии», смог лично принять участие в строительстве корабля. Так, «генеральный директор» прикручивал закладную доску к импровизированному кораблю, а потом поднимал флаг, трубогибщики закручивали вентили, а механик дока запускал его модель.

По окончании интерактива в музее всем гостям были выданы талоны на питание — как и положено работникам ночной смены. На них гостей угостили чаем по-капитански и пирогами. Затем была проведена экскурсия по стапелю и достроечной набережной.

«Мы решили принять участие в ежегодной акции „Музейная ночь“ потому, что это хорошая возможность громко заявить о себе различным категориям жителей и гостей Калининграда, — рассказал Александр Финьков. — Главной затеей музея было рассказать всем, что Калининград — не только янтарный край со своей историей. Это, в первую очередь, город корабелов, где корабли для русского флота строятся уже больше 300 лет. „Музейная ночь“ — это ещё и имиджевая акция, помогающая людям со стороны узнать о нашем предприятии».

Музей Калининградского кораблестроения создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Инициатор создания музея — Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Завод «Янтарь» — генеральный спонсор и партнёр проекта.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter