Музей человеческой хитрости: как таможенник изучает калининградскую контрабанду (фото)

Чтобы превратить свою работу в хобби, нужно копать чуть глубже коллег. Увлечение и настойчивость калининградца Валерия Шереметьева позволили ему вместе с группой сотрудников организовать в 1998 году нескучный ведомственный музей (сейчас он находится в здании областной таможни). За более чем 30-летний срок службы удалось собрать коллекцию артефактов, с помощью которых можно замерять глубины человеческой хитрости. Дело в том, что контрабандисту всегда противостоит не менее пытливый ум. «Новый Калининград» изучил средства нелегального провоза и узнал, что чаще всего возили из-за границы советские моряки, как с помощью детских игрушек прячут драгоценности, можно ли «просветить» штабель бруса при помощи кувалды и почему экспонаты для музея иногда находят в мусорном ведре.

Валерий Иванович посвятил таможенной службе 33 года и дослужился до звания полковника. Сейчас он на заслуженной пенсии, но не только возглавляет совет ветеранов, но и проводит собственные экскурсии. Вместе с Валерием Шереметьевым «Новый Калининград» выбрал семь предметов, с помощью которых калининградские контрабандисты пытались перехитрить таможенников. «Подставного тут ничего нет. Все предметы в нашем музее оригинальные», — уверяет ветеран.

Халат калининградского контрабандиста начала 1990-х

Во внутренних потайных карманах такого халата можно разместить не менее десятка бутылок со спиртным, а также сигареты и другие товары.

Комментарий Валерия Шереметьева: «Этот халат использовал в начале 90-х один из наших сограждан. Сверху на халат надевалась шуба или пальто. Если человек был не объёмный, он мог пройти незаметно. Для проведения досмотра нужно было серьёзное основание и разрешение начальника таможенного поста или даже руководителя таможни (в разные годы по-разному было)».

По принципу халата с потайными карманами контрабандисты изготавливали самодельные пояса, в которых, по словам Шереметьева, как правило, перевозили изделия из драгметаллов или советские награды. Один из таких поясов нашли в урне на Светловском таможенном посту. Судя по всему, был замечен жёсткий таможенный досмотр.

Газовые баллоны и топливные баки для перевозки наркотиков и янтаря

Вместительные ёмкости всегда привлекают внимание тех, кто хочет перекинуть через границу что-то запрещённое.

Комментарий Валерия Шереметьева: «Это очень распространённое явление. Свой груз злоумышленники упаковывали в целлофан и просовывали через горловину. Этот вид перевозки распространён и по сегодняшний день (не всегда и служебная собака может учуять предмет, спрятанный в бензобаке таким образом). Такие эпизоды обычно выявляются в ходе оперативной работы. Таможня — это правоохранительная структура, у неё есть свои спецподразделения, которые занимаются такими вопросами; есть и своя агентура; проводится глубокая аналитическая работа».

Колёса с марихуаной

Автомобильные колёса иногда используются в качестве контейнеров для перевозки запрещённых веществ.

Комментарий Валерия Шереметьева: «В этом случае конопля была в пяти колёсах. Машину задержали на Чернышевском таможенном посту. Причем без собаки. Сотрудник обратил внимание, что в кузове лежат покрышки вместе с дисками. В то время часто закупали бэушную резину в Литве и к нам завозили. Но колёса не успели высохнуть, мокрые были. Инспектора это заинтересовало. В ходе досмотра выяснилось, что колёса, которые поставили на автомобиль прямо перед границей, были полностью набиты коноплёй. На колесо примерно пять килограммов пришлось. Сработала логика инспектора: если ты купил резину, почему она у тебя мокрая?»

Полости в дровах, брёвнах и брусе

Внутри паллетов с брусом контрабандисты до недавнего времени часто возили блоки с сигаретами, которые пользовались спросом в соседней Польше. Коробки прятали даже в дровах и брёвнах, для чего предусмотрительно были высверлены вместительные полости.

Комментарий Валерия Шереметьева: «Сейчас на вооружении таможни есть комплексы МИДК (мобильный инспекционно-досмотровый комплекс — прим. „Нового Калининграда“), которые могут просветить содержимое любой фуры. Они, кстати, очереди на границе значительно сократили. А раньше мы использовали такие штуки, — показывает стальную кувалду. — Это изобретение наших ребят, они сами из труб сварили. Один сотрудник бьёт по брусу, а второй смотрит, вылезает он с другой стороны или нет».

Слитки золота в игрушках

Контрабанда золотых изделий всегда давала простор для фантазии. Часто эти предметы просто выдают за дешёвую бижутерию, но ещё чаще их просто прячут (иногда на самом видном месте).

Комментарий Валерия Шереметьева: «В этом игрушечном автомобиле в 2000 году пытались перевезти через аэропорт два золотых слитка, монеты и украшения. Предметы были спрятаны и в самом корпусе машинки, и в её пульте. Заметить спрятанное смог опытный инспектор. Понятно, что с таким грузом внутри игрушка намного тяжелее, чем обычно».

Тайники моряков

Советские моряки — практически первопроходцы массовой контрабанды. Они регулярно бывали за границей и имели доступ в магазины. Но многие вещи они могли ввезти в страну лишь в ограниченном количестве.

Комментарий Валерия Шереметьева: «К нам на перегруз, ремонт и замену экипажа прибывало очень много судов, часть из них могла заходить в иностранные порты. Наши граждане регулярно нарушали действующее на тот момент законодательство. У моряков-контрабандистов однозначно лидировали товары народного потребления: одежда (одно время были очень популярны болоньевые плащи и курточки, а также колготки), обувь, бытовая техника. А от нас, в частности, вывозили наручные часы и фотоаппараты, которые были очень качественными. Народ, бывающий за кордоном, всю эту конъюнктуру знал и отоваривался заранее».

Золотые монеты в стальных трубах

Моряки наладили и вывоз золотых и серебряных монет. Тайники в стальных трубах они оборудовали непосредственно на месте.

Комментарий Валерия Шереметьева: «На крупных судах (в частности, на больших морозильных траулерах) были свои слесарно-токарные мастерские. Материал, необходимый для ремонта, всегда был в наличии, в том числе и трубы. В трубах-тайниках калининградские таможенники находили золотые монеты. Тогда же у нас появились специальные аппараты — досмотровые эндоскопы. Не знаю, где их раньше внедрили, в медицине или у нас, в таможне».

Опасные грузы

В калининградской газете «Маяк» за сентябрь 1990 года вышла статья о громком ЧП в аэропорту «Храброво» под заголовком «Жадность, стало быть, сгубила». При погрузке багажа на борт самолета ТУ-154 из сумки одного из пассажиров вылилась ртуть. «Владельцем запрещенного для перевозки и крайне опасного груза оказался матрос объединения „Калининградрыбпром“, который в составе команды направлялся через Москву в Кальяо (порт в Перу — прим. „Нового Калининграда“) для работы на промысле, — писала корреспондент С. Горелова. — Попытку провезти ртуть он объяснил намерением продать её за границей, где, по его сведениям, она в хорошей цене».

Комментарий Валерия Шереметьева: «Ртуть очень дорогая была за кордоном, а на калининградских предприятиях ей можно было разжиться. Однажды таможенники нашли ртуть в резиновой груше, которая была спрятана в банке с вареньем».

