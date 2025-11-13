«Сплетенные светом»: в Третьяковке выставили работы из несочетаемых материалов

Что будет, если соединить металл, шерсть, оптоволокно, вышивку и сварку и сможет ли ЗД-принтер заменить художника, даже если тот творит из мусора. Обо всем этом на новой выставке в филиале Третьяковской галереи узнал корреспондент «Нового Калининграда».

С 12 ноября в атриуме калининградского филиала Третьяковской галереи открылась выставка работ Межрегионального художественно-экологического проекта «Другой текстиль: другой текст, другой стиль». Первыми в новом цикле экспозиций были представлены несколько арт-объектов, выполненных из натуральных и переработанных материалов, созданных художниками из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Увидеть их сможет каждый посетитель Третьяковки, причем билет покупать не придется, так как выставлены работы в атриуме — на парадной лестнице галереи, то есть до входа в выставочные залы.

«Сегодня мы открываем первый наш проект, который назвали „Скульптура в атриуме“, — рассказала на открытии директор филиала Камиля Байдильдина. — Все эти объекты расположены в витринах на нашей главной лестнице, ведущей в выставочные залы. Тем самым мы как бы показываем связь повседневной жизни и искусства». По словам директора, открытию выставки предшествовала работа не только художников, но и инженеров. «Хочу поблагодарить не только художников, но и наших коллег, которые помогали открыть этот необычный проект еще и с технической точки зрения. В некоторых моментах это был поистине самоотверженный труд», — сказала Камиля Байдильдина, вероятно, намекая еще и на то, что установленные на лестницах кубы из стекла оказались невероятно тяжелыми.

В свою очередь координатор проекта художник из Москвы Вера Занегина подчеркнула, что любые работы современных мастеров — это всегда эксперимент. «Это большой межрегиональный художественно-экологический проект, который объединяет авторов экспериментального текстиля из разных регионов. Это художники не только текстильные, это художники разных областей, но на стыке художественных дисциплин, как известно, рождается все самое интересное, сложное и неожиданное, — рассказала она. — Здесь представлены авторы, которые работают в керамике, со стеклом, с металлом, со строительным материалом и с продуктами переработки. И все, что они создают, можно назвать текстилем, но уже новым текстилем. Мы хотим показать, что он может быть разным. И, возможно, наши работы сподвигнут творить кого-то без оглядки на клише».

К примеру, работа Натальи Цветковой из Санкт-Петербурга — футуристические вазы, вышитые шерстяными нитками по металлу. Казалось бы, совершенно необычное сочетание, но тем не менее. Произведение художника из Самары Натальи Макаровой выглядит как огромный кусок застывшего вязаного полотна. Но на самом деле выполнено оно из керамической каменной массы. Называется работа «Течение реки Адыча». Такая есть в республике Саха, и она как раз закована в высокие каменистые берега. «Здесь тоже сочетание текстиля и совершенно чуждого ему материала. То есть мы объединяем что-то доселе несовместимое», — поясняет куратор.

Сама Вера Занегина представила две работы — «Русские березы» и «Эфемерный амфорей». Последняя выполнена в виде висящего в воздухе предмета, который своей формой напоминает греческую амфору, но из какого-то на вид очень легкого и даже пушистого материала. На деле же оказалось, что это продукт газового конденсата от переработки пластиковых бутылок.

Как рассказала художница «Новому Калининграду», к этому виду творчества она пришла не сразу.: «Меня в шесть лет отдали в художественную школу. Я закончила одну, потом другую и даже третью, которая уже являлась художественной школой при институте. Закончила Московский государственный художественно-промышленный институт имени Строганова, кафедру художественного текстиля. И на одном из курсов у нас было задание сделать иглопробивное панно из шерстяных волокон. Я эту технику очень полюбила и стала изучать. Поняла, что шерсть не всегда нужно использовать в искусстве. Её можно заменить синтетикой, которая не впитывает микроорганизмы, влагу, не деформируется и долго хранится. Со временем, изучая материал, поняла, что синтетику можно использовать не только как плоскостные панно, но и в качестве объёмно-пространственных форм. То есть уже можно делать какие-то вещи с претензией на скульптуру. А это уже выводит текстиль в совсем другую плоскость. Так, сегодня я в своих работах использую базальт, базальтовые ткани. Мне вообще интересны такие эксперименты. Наверное, сказалось, что я из научной семьи и для меня технологии — это важный аспект».

По словам Веры, современное искусство призвано удивлять зрителя, производить сильное впечатление, в том числе с точки зрения технологий. «Вопрос, а как это сделано, сегодня зачастую ставится во главу угла, — говорит она. — И сегодня нередко в творчестве происходит слияние художественного и ремесленного. Причем ремесленное выступает уже в роли художественного, декоративного, а художественное, заимствуя в ремесленном многое, подпитывается именно фактурами, технологиями». На вопрос, не заменит ли со временем 3D-принтер художников, Вера уверенно отвечает: «Нет, не заменит. Потому что всё-таки для зрителя в произведении искусства очень важна душа, энергетика».

По словам куратора, возвышающаяся лестница в атриуме Третьяковской галереи как нельзя лучше отражает смысл собранных в экспозицию работ. В первую, самую нижнюю витрину поместили как раз амфору — «Эфемерный амфорей»: «Это как напоминание о греческой цивилизации, от которой до нас дошли „осколки“ через архитектуру, отдельные памятники, литературу. Но именно они явились основой для последующего развития искусства. А вот дальше мы от этой основы поднимаемся через арт-объекты, сделанные из керамики, металлических сеток и вышитые шерстяными нитками, и приходим к работе, связанной с русской душой».

С ними куратор связывает свою работу «Русский лес». «Она выполнена из скрученных березовых веток и символизирует собой сложный путь, который преодолевает порой человек, находясь в разных точках мира. Но если он жил когда-то или родился в России, то все равно имеет привязку, корни привязанности к русским березам как неофициальному символу России», — рассказывает Занегина.





Заканчивает выставку работа «Светом сплетенные» Марии Ермолаевой из Санкт-Петербурга, к слову, кандидата философских наук. «Мы не зря назвали своей проект еще и экологическим, так как хотим показать, что многие материалы после использования можно не выбрасывать, а перерабатывать, в том числе в произведения искусства. У Марии Ермолаевой так и случилось. Ее сосед выкидывал на помойку строительные сетки. Она их забрала себе, еще даже не зная, что будет с ними делать. Но сигнал, как говорится, в космос был отправлен. И Марии вскоре отдают обрезки текстиля, то есть те же отходы производства. И однажды, гуляя в лесу, она видит, как лучи солнца пронизывают деревья. Так у нее родилась работа, где из двух соединенных материалов получились стволы, сквозь которые как бы проходят солнечные лучи, преломляются и рождают нужный цветовой спектр».

По словам Веры Занегиной, жизнь вокруг нас сегодня протекает настолько в быстром ритме, что хотя бы в современном искусстве хочется получать информацию не напрямую, а косвенно, через ассоциативный ряд, ассоциативное восприятие. И вовсе не обязательно в работе видеть то, что хотел сказать автор. «У каждого могут быть свои ассоциации, — говорит она. — Пытайтесь найти в представленной работе что-то свое. И тут уже важно художнику создать такое произведение, с определенным диапазоном смыслов, в котором зритель найдет уже что-то свое». Надо сказать, что калининградских художников на выставке пока нет. «Но мы будем рады любым художникам, которые создают свои произведения, отвечающие концепции нашего проекта», — говорит Вера Занегина.

Выставка продлится до 12 мая.