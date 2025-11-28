От Арктики до Антарктики: в Музее Мирового океана открылись две «полярные» выставки

Музей Мирового океана представил в минувший четверг две выставки, посвященные исследованиям Северного и Южного полюсов Земли. Одна из них называется «К берегам Антарктиды» (6+) и рассказывает о первой советской экспедиции к ледяному материку, которая стартовала из Калининграда почти 70 лет назад. Название второй тоже говорит само за себя: «Артур Чилингаров: портрет на фоне эпохи» (6+). На открытии выставок побывал корреспондент «Нового Калининграда».



Дизель-электроход «Обь» отправился в дальний путь из Калининградского морского порта вечером 30 ноября 1955 года. Это было важное, знаковое событие. Фактически речь шла о возвращение нашей страны на континент, открытый русскими мореплавателям Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном в начале XIX века.

Двадцать лет назад, когда отмечалось 50-летие этой легендарной экспедиции, музей пригласил нескольких её участников. В частности, в Калининград приехал академик РАН Александр Петрович Лисицин (1923-2020) и доктор географических наук, профессор Александр Васильевич Живаго (1914-2009). Тогда, в 2005 году, автору этих строк удалось побеседовать с ним в качестве корреспондента «Калининградской правды».

«Сейчас, наверное, даже трудно представить масштаб экспедиции, — рассказывал 20 лет назад Александр Лисицин. — Вся страна готовила этот поход. „Обь“ несла на себе восемь тысяч тонн грузов. Если в Ноевом ковчеге было каждой твари по паре, то на нашем судне, образно говоря, было каждого вида самолетов по паре. И со всем этим добром мы шли на другой конец света. Пришлось выдержать шторма и сильную качку. Но не это было самое страшное. Труднее всего было преодолеть ледовый барьер. Ведь Антарктида окружена ледовой толщей высотой с шестиэтажный дом. Чтобы пробиться через это естественное препятствие, приходилось пускать в ход тонны взрывчатки. Все это было чрезвычайно опасно»

Александр Живаго тоже делился воспоминаниями: «30 ноября 1955 года было довольно ветрено, шел мокрый снег. Возможно, поэтому погрузка шла несколько лихорадочно. Зато первые 24 дня плавания прошли довольно спокойно. Но после захода в Кейптаун, где мы взяли дополнительный груз, началась настоящая полярная экспедиция. Путь к Антарктиде лежал через „ревущие сороковые“ и „неистовые пятидесятые“. Однако, несмотря на все трудности, 6 января 1956 года мы пришвартовались к ледовому припаю одного из ледников. Высадка была очень сложной. Надо было выгрузить на „землю“ огромное количество тракторов, множество саней и даже несколько самолетов. Но началась подвижка льда. Один из тракторов за считанные секунды ушел под лед вместе с водителем Иваном Хмарой. После этого было принято решение обустраивать обсерваторию в другом месте — несколько западнее».

Интересно, что Александр Живаго некоторое время был соведущим популярной в советское время передачи «Клуб путешественников», где в качестве главной звезды выступал Владимир Шнейдеров. Позже передача изменила формат — она стала выходить только с одним ведущим. Сначала это был Шнейдеров, потом (совсем недолго) Андрей Банников и, наконец, Юрий Сенкевич. Но вдумчивые, компетентные комментарии Александра Живаго запомнились многим телезрителям.

На выставке в Музее Мирового океана представлены как собранные архивные материалы, так и предметы из музейных фондов: фотографии, дневники, дипломы, радиограммы, предметы полярной одежды и личные вещи участников экспедиции.

«Здесь есть предметы, которые экспонируются впервые, — рассказала на открытии выставки куратор, заведующая отделом истории, кандидат географических наук Юлия Степанчук. — Например, это вещи одного из участников экспедиции Александра Васильевича Живаго — куртка, вещевой мешок, шапка и геологический молоток».

По словам Юлии Степанчук, значение первой экспедиции в Антарктику трудно переоценить. В том числе для — для Калининграда. «Когда отмечалось 50-летие этого события, Виктор Леонидович Стрюк (один из основателей Музея Мирового океана, ушедший от нас в 2017 году — прим „Нового Калининграда“) совершенно справедливо отметил, что всесоюзное значение Калининград приобрел именно в те дни, когда он прозвучал на вcю страну», — отметила она.

Куратор выставки также подчеркнула, что экспедиция готовилась долго, но осуществить планы было невозможно до тех пор, пока не появилось уникальное в своем роде судно «Обь». Оно было спущено на воду со стапелей верфи «Де Шельде» во Флиссингене (Нидерданды) в 1953 году. Будучи приписанным к Мурманскому морскому пароходству, «Обь» долгое время верой и правой трудилась как в южных, так и в северных широтах Земли. Только в Антарктику она совершила 19 экспедиций.

К сожалению, до наших дней этому легендарному судну дожить было не суждено, в 2010 году его разрезали на судоремонтном заводе «Красная кузня» в Архангельске. Но кое-что от «Оби» сохранить все же удалось. На выставке представлены иллюминатор и палубный фонарь корабля.

А еще музейная набережная пополнилась интересным объектом — полноприводным грузопассажирским автомобилем «ГАЗ-69». Точно такой же был на борту «Оби».

Что касается второй выставки, посвященной знаменитому полярному исследованию Артуру Чилингарову (1939-2024), то она разместилось по соседству с предыдущей — в фойе конгресс-холла. В основном на ней представлены фотографии, напоминающие о путешествиях и исследованиях ученого, внесшего большой вклад в изучение Арктики и Антарктики. Выступая на открытии выставки, президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова сказала, что Чилингаров был давним другом учреждения.

«Когда он первый раз, в начале 2000-х годов, пришел к нам, прошелся по палубам наших судов, посмотрел на всё и сказал мне: „Ты украла нашу с Юрием Сенкевичем идею, я даже на тебя немного обижен“, — рассказала Сивкова. — Оказывается, они хотели создать Музей Мирового океана... Лет через десять, когда у нас стало больше кораблей, Артур Николаевич снова приехал в Калининград — проводить здесь Совет регионов Русского Географического общества. Он опять посмотрел на наше хозяйство и сказал: „Я подумал и понял, что вам можно верить“».

По словам Сивковой, Чилингаров посодействовал тому, чтобы чтобы она вошла в состав Российской Морской коллегии, благодаря усилиям которой были спасены многие корабли. Например, «Космонавт Виктор Пацаев», плавучий маяк «Ирбенский» и так далее. «Вот что делает дружба», — заключила Светлана Сивкова.

В качестве почетного гостя на открытии выставке присутствовал коллега Артура Чилингарова, с которым он совершил не одну экспедицию, — Константин Зайцев. «Некоторые их экспедиций были очень сложные и опасные, но ни одна из них не закончилась потерей участника, все остались целы», — отметил он, добавив, что выставка дает хорошую возможность больше узнать об Артуре Чилингарове как исследователе и как человеке.

Обе выставки будут работать как минимум до весны.

Текст: Кирилл Синьковский, фото автора, пресс-службы Музея Мирового океана