Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото)

Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото) Дар мецената-анонима: в Гусев переехала коллекция реставратора из Петербурга (фото)
Все новости по теме: Культура

Второй корпус Гусевского историко-краеведческого музея (он открылся после капитальной реконструкции 1 декабря) получил коллекцию реставратора военных головных уборов русской и европейских армий XVIII — начала XX веков Михаила Комарова. О том, что эту коллекцию Комаров собирал в течение 35 лет, «Новому Калининграду» сообщила директор музея Наталья Ситникова. Также она рассказала, как собрание оказалось в Гусеве, какую ценность имеют предметы и какой исторический период они охватывают.

«Это в основном предметы кануна Первой мировой войны, периода конца XIX и начала XX века. Их собирал и реставрировал петербургский коллекционер Михаил Борисович Комаров. Он также делал очень хорошие копии головных уборов. Как русских, так и немецких. А коллекционировал он в основном, головные уборы немецкой армии», — рассказала Наталья Ситникова.

Вдова коллекционера хранила всё его собрание пять лет. Так как сама она музейщица, то всю коллекцию она была намерена передать в один из музеев (такова была воля покойного).

«Появился меценат (он пожелала остаться неизвестным), который приобрёл эту коллекцию для нас, — продолжила Ситникова. — Могу только сказать, что меценат не из Калининградской области, а из Санкт-Петербурга».

Директор музея уверяет, что копий среди переданных в Гусев предметов нет.

«Перед тем, как нам привезли эту коллекцию, её три месяца описывали. Здесь всё оригинальные вещи. Копии разошлись сразу после смерти Комарова, но все оригиналы вдова оставила в целости. Есть и очень редкие вещи. Например, шлем воздухоплавателя», — добавила она.

Напомним, что впервые часть коллекции Михаила Комарова была представлена широкой публике в Центральном музее Вооруженных сил РФ в Москве 12-16 ноября 2025 года, в рамках работы выставки «Ушедшая эпоха».

О том, что в Гусеве намерены отремонтировать второй корпус историко-краеведческого музея, стало известно в 2023 году. Работы планировали завершить в 2024-м. Корпус расположен в бывшем здании казарм 8-го уланского полка рядом с основным музейным корпусом. Изначально здание должно было участвовать в российско-польском приграничном проекте.


Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter