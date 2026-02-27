Что останется после нас: в «Воротах» открылась выставка современной мозаики

В четверг, 26 февраля, в арт-пространстве «Ворота» открылась выставка современной мозаики «Предмет, возможно, краткосрочного использования» калининградского автора Юрия Чернышова (6+), к которой организаторы решили приурочить «живой» концерт от проекта AFOS (6+).



«В экспозиции показаны обычные предметы повседневной жизни — утоптанные, частично погребённые, словно забытые. У них больше нет владельцев, функций или объяснений. Они лишены привычного контекста, и от них остаются только материал и форма. Выставка задаёт простой вопрос — что останется после нас? Не наши намерения и не наши объяснения, а материальные следы, как обломки потребления. В этом контексте повседневные предметы оказываются своеобразными свидетелями эпохи», — сообщили организаторы.

Юрий Чернышов/Moon.Babun — калининградский уличный художник, фотограф. Работает в стиле мозаики. Главный лейтмотив работ — классические сюжеты, которые пересекаются с современными тенденциями и смыслами.

На открытии проекта побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.