«Художественная интерпретация»: в КОИХМ открылась выставка, посвященная 80-летию области

В минувший четверг, 5 марта, в Калининградском историко-художественном музее открылась выставка «С чего начинается Родина» (6+), посвящённая 80-летию образования нашей области. Корреспонденты «Нового Калининграда», ознакомившись с представленными работами, удивились столь широкой палитре образов, идей и смыслов и пришли к выводу, что любовь к родной земле может быть выражена самыми разными, порой, весьма необычными способами.

По большому счету это выставка-отчет, некий, если так можно выразиться, «смотр достижений». 80 лет назад родилась новая область — необычная, в известной мере странная, совсем не похожая на остальные. Сюда вместе с тысячами переселенцев приехали художники, перед которым встали простые вопросы, ответы на которые пришлось искать самостоятельно: «Что писать?» и «Как писать?». Каждый нашел свой путь, свою манеру, свой способ передать мысли, чувства, эмоции.

Как указано в аннотации, выставка представляет собой некую художественную интерпретацию истории края, которая «позволяет не только увидеть, как менялся регион, но и почувствовать отношение творцов к происходящим переменам».

«Важное понимать, что далеко не всегда художники могли делать то, что хотели, — объясняет куратор выставки, заведующая художественным сектором музея Валентина Покладова. — Часто им давали задание, например, написать портрет передовика производства, и те в меру сил старались его выполнить». При этом художники (во всяком случае, лучшие из них) не подходили к работе формально, пытались понять, почувствовать свою модель, передать лучшее, что в ней есть.

Вот перед нами портрет бригадира докеров Николая Ясковского, написанный Алексеем Грачевым и Изольдой Сорочкиной в 1976 году. Мы видим сильного, немного усталого, но вместе с тем всё-таки преисполненного достоинства человека, который понимает, что делает важное дело и горд этим. Он в строительной каске и рабочей одежде. Кажется, его на минутку отвлекли от работы и он скоро вновь примется за дело. Уверенный взгляд, большие натруженные кисти рук, которые, видимо, специально вынесены на первый план. Словом, это не просто портрет. Это, можно сказать, гимн мужеству.

Рядом совсем другая работа, написанная Вениамином Бирюковым примерно в то же время. На ней тоже — человек труда. Мы это сразу понимаем, несмотря на то, что изображенный мужчина не стоит у станка, не закидывает невод в море и не варит сталь. Он просто сидит в кресле. На нём модная майка и явно не отечественного производства джинсы. На ногах — шлепанцы. Рядом — радиоприемник. Тоже, скорее всего, импортный. На стене комнаты — календарь с женщиной (одетой, но все же какой-то не по-советски легкомысленной) и африканская маска. На тумбочке большая морская раковина. Калининградцы сразу считывают образ. Конечно, это рыбак. Пришел из рейса и отдыхает.

Валентина Покладова обратила внимание на работу Тамары Филипповой «На консервном заводе». Примечательна она тем, что художник изобразил рабочий процесс в совсем не свойственной для советской живописи манере. Особенно что касается так называемой производственной темы. С одной стороны, это обыкновенный соцреализм, а с другой — намек на модернизм. Пирамиды консервных банок, которые складывают рыбообработчицы, играют в пространстве картины, возможно, главную роль, задавая ей некий ритм.

На выставке можно увидеть работы Михаила Пясковского, Александра Балабаева, Олега Пьянова, Саргиса Гогоряна, Бориса Булгакова, Владимира Корнилова, Адольфа Шевченко, Израила Гершбурга и многих других известных мастеров советского периода. В основном это произведения из фондов музея. Но не только. Как рассказала Валентина Покладова, две работы Гершбурга — «Стадион «Балтика» и «Футболисты» — предоставлены семьей, к сожалению, ушедшего от нас в 2018 году художника. На первой изображен центральный вход на стадион «Балтика», у которого столпились болельщики, изображенные в виде некой черной тучи. Контрастируют с ней две фигуры торговок семечками, на которых яркая, бросающаяся в глаза одежда. Что хотел сказать автор? Возможно, что футбольные фанаты — это некая стихия, своего рода природное явление.