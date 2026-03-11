Цвет василька: в «Пакгаузе» отрылась выставка о королеве Луизе

В минувший вторник, 10 марта, в выставочном центре «Пакгауз» Музея Мирового океана открылась выставка, посвященная королеве Луизе. Приурочена она к 250-летию со дня рождения этой неординарной женщины, которая оставила глубокий след в истории, Пруссии, России, да и вообще — Европы. Журналист «Нового Калининград», побывав на выставке, вместе с другими посетителями попытался ответить на вопрос, заложенный в её названии: «Королева Луиза: идеал или красивая легенда?»

О королеве Луизе, которую называли «духовной покровительницей Пруссии», действительно ходит много историй разной степени достоверности. Некоторые, например, приписывают ей связь с Наполеоном, на которую она якобы пошла, чтобы смягчить крайне невыгодные для Пруссии условия заключенного в 1807 году Тильзитского мира. Куратор выставки — начальник выставочного отдела Музея Мирового океана Марина Королёва придерживается иной точки зрения. «Королева Луиза была верна мужу — Фридриху Вильгельму III, — заверила она корреспондента „Нового Калининграда“. — И у неё не было связи ни с Наполеоном, ни с Александром I». Но как бы то ни было, повлиять на ход переговоров королева Луиза пыталась, причем делала это самоотверженно, и, возможно, этим заслужила народную любовь. Современники называли её ангелом и «королевой сердец». Ушедшая в 34 года, она осталась в памяти потомков молодой и прекрасной. Многие знаковые объекты в Калининградской области связаны с её именем. В Калининграде это кирха (сегодня Театр кукол), бывшая женская гимназия (ныне школа Nº 41), форт Nº 6 . В Зеленоградске — гостиница и бювет, в Советске — мост и кафе. И это, конечно, не полный список.

В своем выступлении на открытии выставки президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова напомнила , что сама она родом из Советска. «Я имею маленькую фотографию, детскую, — наверное, это начало 60-х годов, — предположила она. — На ней я стою возле пустого постамента памятника королевы Луизы. Потом произошло возрождение, и это прекрасно». Имеется в виду памятник работы Густава Эберлейна, установленный в Тильзите в начале XX века. Он пережил войну, но потом был утрачен. На постаменте долгое время стоял гипсовый футболист. 12 лет назад петербургские скульпторы Павел Игнатьев и Денис Прасолов по сохранившимся довоенным фотографиям изготовили качественную копию. Торжественное открытие восстановленного памятника королеве Луизе состоялось, как сообщает краеведческий портал prussia39.ru, 6 июля 2014 года.

Выставка «Королева Луиза: идеал или красивая легенда?» — совместный проект Музея Мирвого океана с Государственным музеем-заповедником «Царское Село». Кроме того, в экспозиции представлены экспонаты Музея Тильзитского мира из Советска, а также предметы из частных коллекций. Марина Королева рассказала, что из «Царского села» доставлено около полусотни экспонатов, среди которых есть очень интересные вещи. Это, например, оружейный дорожный гарнитур начала XIX века, состоящий из двух больших и двух малых пистолетов, а также разного рода приспособлений вроде винта для изъятия пули и пороховой мерки. По легенде, этот гарнитур был подарен Наполеоном русскому императору Александру I во время подписания Тильзитского мирного договора в 1807 году.

Нельзя пройти мимо офицерской шинели, которую, в свою очередь, Александр I подарил королю Пруссии Фридриху Вильгельму III, мужу Луизы, во время заграничного похода русской армии. А еще Марина Королева обратила внимание на аппликации цвета василька (любимого цветка королевы Луизы), которой украшены стены выставочного помещения. «Васильки нас встречают, васильки — провожают», — сказал она, добавив, что «наша выставка про семью, про красоту, про женщину и, конечно, про историю».

Музей Тильзитского мира и лично его директор Анжелика Шпилева тоже предоставили для выставки ряд экспонатов. В частности, речь о идет о небольшой старинной миниатюре с портретом королевы Луизы, оригинальной фарфоровой посуде XIX века. Однако, как показалось, на саму Анжелику большее впечатление произвела картина из фондов Музея Мирового океана. Это написанная в 1921 году Евгением Машковским работа «Тильзитский мир». На ней в довольно схематичной манере изображен плот на Немане с шатром, внутри которого беседуют Александр I и Наполеон. Интересна эта картина, по словам Анжелики, тем, что в качестве фона выступает Тильзит. Причем в таком виде, в каком он предстал перед Александром и Наполеоном. «Мы видим и замок Тильзит, и Литовскую кирху, и Немецкую кирху, и много чего еще, что некогда украшало город, но до наших дней не дожило», — обратила внимание она.

...Отдавая должное организаторам мероприятия, многие посетители не могли взять в толк, какое отношение королева Луиза имеет к Музею Мирового океана. Она ведь не первооткрыватель островов и материков, не исследователь морских глубин, не ихтиолог. Светлана Сивкова поспешила объяснить, что музей связан с королевой Луизой по несколько иному принципу. «Так случилось, что в 2005 году нам были переданы Королевские ворота, — помнила она. — Ну, а раз Королевские ворота, значит, разговор о королях! Конечно же, мы рассказываем о королях, скульптуры которых были отреставрированы (Речь о фигурах герцога Альбрехта, короля Отакара II, Фридриха I, которые украшают фасад ворот — прим. „Нового Калининграда“) . А еще мы рассказываем о связях это земли с Российской Империей».

Связь действительно есть, и она сильна. Королева Луиза была дружна со многими членами императорской семьи, а её дочь Шарлотта, принявшая в православии имя Александра Фёдоровна, вышла замуж за будущего императора Николая I и стала матерью Александра II.

«Ну, а кроме всего прочего, королеву Луиза на плот (на котором посреди реки Неман проходили переговоры между Александром I и Наполеоном — прим. „Нового Калининграда“) доставил совершенно роскошно украшенный шлюп. Будем считать, что это тоже имеет отношение к нашей тематике», — предложила Сивкова . Возражать против этого никто не стал.

«Даже если вы всё знаете о королевы Луизе, надеемся, что выставка, которая продлится до 15 июня, оставит у вас послевкусие любви и радости», — высказала надежду Марина Королёва.

Что же касается вопроса о том, действительно ли королева Луиза была настолько идеальна или потомки немного преувеличили и её добродетели, и её роль в истории, то каждый, по мнению куратора, сможет попробовать ответить на него сам. Представленная экспозиция дает лишь пищу для размышления.

Текст: Кирилл Синьковский, фото автора и Музея Мирового океана