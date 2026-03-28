Мороз, олени и алмазы: в арт-пространстве «Ворота» рассказали о Якутии

В пятницу, 27 апреля, Союз фотохудожников Калининграда в рамках проекта «Мультикультурный край» организовал путешествие в Якутию прямо из Закхаймских ворот. Корреспонденты «Нового Калининграда» ознакомились с работами фотографа Максима Хлызова, которые он сделал в ходе многочисленных поездок по этому удивительному краю, попробовали якутские блины на кобыльем молоке и послушали, как звучит национальный якутский инструмент кырыымпа.

То, что в Закхаймских воротах происходит что-то необычное, было заметно издалека. У входа стояли женщины в длинных платьях с вышивкой и в головных уборах с «висюльками», из недр пристанища фотохудожников раздавались звуки бубна. Внутри были накрыты столы с разного рода снедью. На первый взгляд, довольно обычной. Но только на первый.

«Блинчики у нас на кобыльем молоке, — пояснила женщина с замысловатым амулетом на шее. — Оладьи — это пища духов. Их обязательно нужно попробовать». Что-то необычное было в их вкусе. Перед глазами сразу встала бескрайняя ослепительно белая тундра, широченная, но скованная льдом река Лена, упряжка северных оленей, везущая одинокого охотника в затерянное в снегах стойбище. То есть примерно то, что запечатлел на своих снимках фотограф-путешественник Максим Хлызов, который лично презентовал свои работы и рассказал о многочисленных поездках в Якутию.

Вообще, Максим известен съемками промышленных объектов. В Якутию изначально он стал ездить не по зову сердца, а по работе, сотрудничая с золотодобывающей компанией «Нордголд». Но со временем Якутия, как он признался, стала не просто местом, куда хочется постоянно возвращаться, она превратилась в частичку его души. На фотографиях, которых море, стали появляться не только промышленные объекты, а, скажем так, Якутия в целом. Мы видим удивительные, словно снятые на другой планете пейзажи, уходящие вглубь бездонной воронкой алмазные карьеры, людей, которые живут на этой суровой, но прекрасной земле, — оленеводов, охотников, мастеров народных промыслов, поселки, города, бытовые зарисовки, точно подмеченные детали.

Многих пришедших на встречу с фотографом калининградцев удивил, например, тот факт, что в Якутии машины «одевают» на ночь в специальные чехлы и пишут на этих чехлах номера, чтобы без проблем отыскать авто утром. Бывшим же жителям Якутии, которые переехали в Калининград, было приятно посмотреть на запечатленный на снимках рынок, где продается рыба, которая здесь считается экзотикой. Ну, или почти экзотикой. Это омуль, чир, нельма, муксун и так далее. Народ немного удивился ценам, но Максим пояснил, что фото сделано пару лет назад. Сейчас цены поднялись, но вроде как не очень сильно.

...Кстати, у нас есть региональная общественная организация «Земляки Саха». По словам ее председателя Туяры Ивановой, сейчас в ней состоят более 30 человек. Всего же у нас в области живет примерно пятисот выходцев из этой республики. «Нам здесь удобней, комфортней, чем, допустим, в Краснодаре или Сочи, — призналась она корреспонденту „Нового Калининграда“. — Там слишком жарко, а здесь в самый раз. У нас, в Якутии, восемь месяцев зима, у вас — восемь месяцев дожди. Нам подходит! А какая замечательная была зима в этом году! Мы, северные люди, просто в восторге!»

Семья заместителя председателя землячества Евдокии Дормидонтовой перебралась сюда в 2017 году из Якутска.«Калининград выбрал муж, — рассказывает Евдокия. — Он объездил разные города, смотрел, где бы поселиться. И вот остановил свой выбор на этом городе, хотя у нас здесь никого не было — ни родни, ни знакомых. У меня, если честно, уезжать желания не было, муж меня целый год уговаривал. Наконец я согласилась. И, знаете, не жалею».

По словам Евдокии, в Калининградскую область многие жители Якутии прилетают, как птицы «на зимовку». Пережидают здесь самые лютые холода на своей малой Родине, а потом возвращаются назад. Сама она вернуться не хочет. Хотя есть то, по чему она скучает. «У нас очень вкусное мясо, — говорит она. — И рыба тоже у нас замечательная. Да, у вас тоже готовят строганину, но у нас её делают из других сортов рыбы, более жирных. Не все жители Якутии могут легко приспособиться к местной еде».

«Но зато у вас земля плодородная, — отмечает член землячества по имени Сардана. — Здесь, как говорится, можно просто черенок лопаты в землю воткнуть, и он даст корни. У нас же ничего практически не растет ...»

Зато, как выяснилось, неплохо растут таланты. Творческий вечер продолжили юный дарования из Якутии, которые порадовали гостей песнями, танцами, игрой на музыкальных инструментах с замысловатыми названиями вроде кырыымпа. Это своеобразная якутская скрипка, в которой вместо привычных струн — конские волосы. Звук у такой скрипки громкий, пронзительный, как крик чайки, и в то же время теплый, словно человеческий голос. Атмосфера в «Воротах» тоже была теплая. И это, думается, повторится еще не раз.

По словам руководителя калининградского «Союза фотохудожников» Александра Матвеева, в рамках проекта «Мультикультурный край» планируется провести около десятка подобных встреч.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», Максим Хлызов