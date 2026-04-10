От учителя к ученику: в калининградском филиале Третьяковки открылась новая выставка (фото)

В четверг, 9 апреля, в филиале Государственной Третьяковской галереи в Калининграде открылась выставка «Великие учителя» (6+). Корреспонденты «Нового Калининграда» оценили масштаб приуроченного к 170-летию Третьяковской галереи и 80-летию Калининградской области проекта и попытались проследить связь между выдающимися мастерами XX века и их калининградскими учениками.



Выставка разбита на пять разделов — «Радость жизни», «Город», «Родной край», «Люди и судьбы» и «Мир Искусства» — в которых представлено 60 произведений (38 живописных, три графических и 20 скульптур) из фондов Третьяковской галереи. Список авторов впечатляет: Федор Богородский, Константин Коровин, Гелий Коржев, Матвей Манизер, Елена Янсон-Манизер, Василий Мешков, Дмитрий Мочальский, Юрий Пименов, Александр Самохвалов, Алексей Щусев. Некоторые из этих мастеров удивительным образом связаны с Калининградской областью.

Например, замечательный художник, ветеран Великой Отечественной войны и первый архитектор Калининграда Арсений Максимов был учеником знаменитого архитектора Алексея Щусева. На выставке представлено ранее нигде и никогда не экспонировавшееся произведение Щусева — масштабный трехметровый проектный эскиз под названием «Фасад здания Казанского вокзала со стороны Рязанского проезда», который директор калининградского филиала Третьяковки Камиля Байдильдина выделила особо. «Это потрясающая работа невероятного мастерства. Её отреставрировали, обрамили и привезли в Калининград, — сказала она. — Она для нас — „Мона Лиза“ этой выставки!»

Директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова, которая, кстати, приехала на открытие «Великих учителей» в свой день рождения, также назвала это работу Щусева уникальной и призналась, что рада тому, что она впервые демонстрируется именно в Калининграде.

«Обратите внимание, как прописана каждая черепичечка, — предлагает один из кураторов выставки, главный специалист по экспедиционной-выставочной деятельности калининградской Третьяковки Екатерина Илюшкина. — Для Щусева была важна доскональная проработка деталей. Мы знаем, что в основе архитектуры Казанского вокзала лежит архитектура Казани. Считается, что отец Арсения Максимова — Владимир Максимов — предложил Щусеву обратить внимание на башню Сююмбике в Казанском кремле, которая в итоге была взята за основу».

В ходе подготовки выставки её организаторы открыли для себя еще одно любопытное обстоятельство. «Оказывается, Арсений Максимов является племянником Екатерины Максимовой — автора здания самарского филиала Третьяковской галереи, — продолжает Екатерина Илюшкина. — Такая открылась удивительная связь. Теперь у нас есть братья в Самаре».

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак признался, что на него большое впечатление произвела работа Юрия Пименова «Лирическое новоселье». «Не знаю почему, но я сразу же бросил взгляд именно на это произведение и его лучше всех запомнил», — сказал он.

Картина «Лирическое новоселье», как пояснили в музее, входит в цикл работ Юрия Пименова «Новые кварталы». На ней изображены молодожены, застывшие в романтическом поцелуе в новой квартире «со всеми удобствами». Работа эта отразила настроение эпохи «оттепели», ставшей временем надежд и радостных перемен. Образ новой, светлой жизни воплощен в семейных радостях и обновлении быта.

Стоит отметить, что художник Юрий Пименов Калининграду не чужой. Во-первых, потому что его учениками были два ярких местных художника — Николай Карякин и Михаил Пясковский, а во-вторых, потому что Пименов приезжал сюда в 1968 году на открытие своей выставки. Свидетельством пребывания мастера здесь стала картина «Дождь»*. На ней изображены юноша и девушка, которые, пережидая непогоду, сидят в кафе, из окна которого видны руины, очень напоминающие Королевский замок. Скорее всего изображен открывшийся как раз в 1968 году ресторан «Нептун» на улице Мариупольской. Примечательно, что в оформлении его интерьеров наряду с Юрием Смирнягиным принимал участие Михаил Пясковский.

«Очень вероятно, что Пясковский и Карякин, которые организовали выставку Пименова в Калининграде, пригласили своего учителя именно в этот ресторан», — полагает Екатерина. К сожалению, картина «Дождь»* на выставке не представлена, поскольку её нет в коллекции столичной Третьяковки. Сейчас она находится на Украине, в музее города Сумы.

Зато представлены другие замечательные картины этого неординарного мастера. Например, «Район завтрашнего дня», на которой мы видим строящуюся Москву и выглядывающего из кабины башенного крана рабочего. Полотно буквально светится надеждой, оптимизмом и уверенностью в том, что возводимый город будет прекрасен. Эта картина написана в 1957 г. А вот портрет Лидии Ереминой — в 1935-м. «Еремина — талантливый психотерапевт, — поясняет Екатерина. — Тридцатые годы для Юрия Пименова были очень сложными. Тогда произошло полное переосмысление искусства, Пименов впал в сильнейшую депрессию, сжег многие свои работы, оказался на грани самоубийства. В этой ситуации ему очень помогла Лидия Ермина, у которой он некоторое время жил на даче и которая буквально его выходила, открыла новый взгляд на жизнь. После ее сеансов у Пименова появилась новая тема в творчестве, тема современной жизни, были созданы удивительно светлые, абсолютно потрясающие произведения».

Говоря о том, чем отличается выставка «Великие учителя» от закрывшейся недавно выставки «Пять веков русского искусства», Камиля Байдильдина отметила, что последняя должна была показать всё богатство искусства нашей страны, его развитие на протяжении пяти веков. «Нам было важно сделать программную выставку, чтобы все жители области поняли, что Третьяковская галерея пришла сюда навсегда, — отметила она. — Выставка „Великие учителя“ посвящена исключительно памятным датам. Она более камерная, более личная. Можно даже сказать, исследовательская, потому что, подготавливая эту выставку, мы провели огромное количество времени в архивах».

Хочется добавить, что выставка получилась живая, яркая и вместе с тем по домашнему теплая. В ней нет размаха «Пяти веков русского искусства», зато в ней ярко выражен личностный аспект. Её неоспоримое достоинство состоит еще и в том, что она наглядно показывает, из чего выросла калининградская художественная среда. Знакомясь с работами учителей, мы многое можем понять об их учениках, произведения которых можно увидеть в калининградских музеях — партнерах местного филиала Третьяковки.

Предполагается, что выставка будет работать до 27 сентября. Но, если зрители проявят к ней повышенный интерес, то и дольше.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

