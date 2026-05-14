Время старых квартир и кораблей: куда отправиться в «Музейную ночь»

Акция «Музейная ночь» пройдет в Калининградской области 15 и 16 мая (6+). Темой этого года станет «Родное»: в Год единства народов России музеи и культурные пространства региона обратятся к локальной истории, памяти первых переселенцев, семейным историям, преемственности поколений и связи Калининградской области с большой историей страны. В программе — семь основных музеев, которые можно будет посетить по единому билету, 13 специальных проектов, а также дополнительные мероприятия, шаттлы между площадками и концерт-перформанс.

Для жителей и гостей региона подготовили 3100 единых билетов стоимостью 1000 рублей. Они дают возможность посетить семь основных музеев акции. Те же, кто планируют побывать только на отдельных площадках, смогут приобрести билеты непосредственно в кассах музеев, в том числе и по «Пушкинской карте». Историко-художественный музей

Центральной темой программы в Историко-художественном музее станет любовь к истории, городу и людям, создававшим Калининградскую область.

В 19:00 музей даст официальный старт всероссийской акции «Музейная ночь» в регионе, а в 19:45 здесь состоится флешмоб «С любовью к городу: стань частью истории!». Посетителей приглашают принести предметы, связанные с личной историей Калининграда, чтобы стать частью общей фотографии-летописи.

Во дворе музея весь вечер будет работать фестиваль ретроавтомобилей от «АвтоРетроКлуба», кофейная зона, фотозоны, а также танцплощадка.

В постоянных экспозициях музея с 19:00 до полуночи будут проходить встречи с кураторами, а также программа «Ожившие экспозиции» с участием клубов военно-исторической реконструкции «Прорыв» и «Гарнизон». Гости смогут поучаствовать в мастер-классе по плетению маскировочных сетей.

Лекционная программа на третьем этаже включает встречу с писателем Евгением Журавли, лекцию о «магическом кладе» из раскопок Кёнигсбергского замка и рассказ об элитных погребениях эстиев Самбии и Натангии.

В выставочных пространствах пройдут театральные постановки, поэтический «Открытый микрофон», интерактивная игра «НОРМАНДИЯ-НЕМАН», презентация проекта к 80-летию области «Форпост России: Балтийский рубеж», спектакли о первых переселенцах и документальная постановка «Спасение из забвения».

Также посетителей ждут мастер-классы от Калининградской ассоциации мастеров и ремесленников, экскурсии по выставке «В каждом посаде в своем наряде» и шахматный турнир от Rep Chess с необычными форматами игры — антишахматами, шахматами Фишера и скоростной расстановкой фигур.

Отдельно можно будет попасть на экскурсии «Музей изнутри» по фондам музея — в 19:30, 20:30, 21:30 и 22:30.

Музей изобразительных искусств

Для посетителей Музея изобразительных искусств подготовили экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы и интерактивные программы сразу на нескольких площадках музея.

На цокольном этаже в течение вечера 15 мая будут проходить экскурсионные сеансы по постоянным экспозициям «Калининград — Кёнигсберг: мост над временем» и «Город Гофмана. Тайны двух миров». В 20:00 фотохудожник Денис Тихомиров проведёт лекцию-медиацию «Фотолетопись» о первых переселенцах и развитии калининградской фотографии. В 22:00 здесь же состоится квартирник «Природа чемодана», посвящённый советской эпохе и её артефактам. Ведущим выступит преподаватель БФУ имени Канта и руководитель Музея советского детства Никита Никитин.

Также в музее организуют эксклюзивный маршрут «Одежда для графики. Секреты музейных мастерских». Гостям покажут редкие книги, мастерскую художника-оформителя и предложат создать собственную гравюру на офортном станке. Экскурсии пройдут в 19:00, 20:30 и 22:00 для небольших групп по десять человек. Для участия потребуется отдельный билет.

В зале Германа Брахерта в течение вечера запланирована концертная программа «Звучащий город» от ансамблей филиала Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства «Балтийский». В «Зале Чайковского» в 20:00 покажут театр теней «Щелкунчик и Мышиный король», а в пространстве «Гофманиум» с 19:00 до 23:30 будет работать мультгостиная с показами «Гофманиады» Станислава Соколова.

На первом этаже пройдут кураторские экскурсии по выставке «Космос красного» и творческие встречи с калининградскими художниками. В колоннаде музея состоятся блиц-экскурсии «Вопросы главному хранителю».

Для детей и семейных посетителей подготовили отдельную программу на втором этаже в пространстве выставки «Ревущий лев, поющий лось». С 19:00 здесь будут работать зоны аквагрима, песочной анимации и кукольной анимации, а также мастер-классы «Золотой петушок», «Русская красавица» и «Кошка-матрёшка». В 21:00 стартует литературная гостиная «Читаем со львом» с фрагментами известных произведений о героях-львах.





Музей Мирового океана

15 мая Музей Мирового океана в рамках единого билета предлагает посетить научно-исследовательское судно «Витязь» и корпус «Глубина», а отдельно — центр «Планета Океан» и Морской выставочный центр в Светлогорске.

На борту научно-исследовательского судна «Витязь» с 19:00 до полуночи пройдет программа «И тогда нам экипаж — семья». Гостям расскажут, как жили ученые и экипаж во время рейсов, чем занимались судовой врач и кок, как моряки проводили досуг. Также запланированы экскурсии в закрытые уголки судна (в 19:30, 21:00 и 22:30, по предварительной записи), семейные квесты и морская почта.

В экспозиционном корпусе «Глубина» подготовили квест «Ныряй с головой», мастер-классы «Сам себе метеоролог» и «Погружение», знакомство с инфраструктурой подводного парка «Янтарный» и водолазным снаряжением. В музейном аквариуме посетителей познакомят с аксолотлем Лунтиком и его соседями по экспозиции, а также предложат нарисовать «дом-аквариум».

Кроме того, в течение вечера в корпусе «Глубина» будут проходить экскурсии по выставке «Обь. К берегам Антарктиды» — в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00. Посетителям расскажут о первой Комплексной Антарктической экспедиции на дизель-электроходе «Обь», отправившейся из Калининграда в 1955 году. На маяке корпуса проведут мастер-классы по живописи и созданию морских сувениров.

Отдельную программу подготовил экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан» (не входит в единый билет). Здесь с 19:00 до полуночи пройдут экскурсии «Голоса пяти океанов», квест «Балтика — наш дом», самостоятельный осмотр аквариумов и органные концерты, посвященные пяти океанам.

16 мая с 19:00 до 22:00 в Морском выставочном центре в Светлогорске гостей ждёт программа «Путешествие Натуралиста продолжается». Посетителей познакомят с культурой народов Юго-Восточной Азии, а также проведут концерт и экскурсии в «Янтарную каюту» — в 19:00, 20:00 и 21:00.

Остров Канта

На Острове Канта 15 мая гостей ждут выставки, концерты, лекции и интерактивные программы, которые пройдут в Кафедральном соборе.

В 19:00 в концертном зале откроется выставка «Голос собора», посвященная истории органа. Основу экспозиции составит личная коллекция титулярного органиста Евгения Авраменко. С 20:00 до 23:00 здесь же пройдет открытая органная репетиция.

В музее Иммануила Канта в соборе с 19:00 до полуночи будет работать программа «Dom, который построили мы». В неё вошли фотозона «Родной уголок», «Литературный салон Валленродской библиотеки», викторина «80 лет области», интерактивы «Пожелание потомкам» и «Мы строим Dom», а также аудиовизуальная инсталляция «Тени родного дома».

На площадке «Культурное место» круглосуточно будет открыта фотовыставка «Место-Калининград».

На уличной сцене вечером запланирована музыкальная и лекционная программа. В 19:00 состоится аудиовизуальный концерт «Ремедиация» Максима Иманоу Фадеева, в 20:00 — лекция Марии Дорофеевой «Кёнигсберг-Калининград: рождение театра в послевоенное время». В 21:00, 22:00 и 23:00 DJ Локос представит диджей-сет «Родные просторы», а в 21:30 и 22:30 пройдет электро-фолк концерт вокального ансамбля «Крайность».





Музей янтаря

На разных площадках и экспозициях музея 15 мая запланированы экскурсионные сеансы, в том числе костюмированные, которые будут повторяться в течение всего вечера. В 19:00 на втором этаже музея стартуют мастер-классы от калининградских художников-янтарщиков, игровой маршрут «Тссс... Музей рассказывает!», дегустация «Погружение в историю индийского чая», мастер-классы по вязанию морских узлов, демонстрация морских инструментов и рассказ об астронавигации от галереи морских артефактов «Каюта № 8».

Во внутреннем дворике музея в 19:00 проведут модный показ от театра моды «Тефити», который представит коллекции «Хомлины» и «Лес», в 19:10 и 21:10 пройдёт пластический спектакль от студентов Школы креативных индустрий «Движение за горизонт. Теория 6 чемоданов». В 20:00 начнётся концертная программа «Это моя страна» от группы «Кактусы», а в 20:30 и 22:30 состоится викторина со сладкими призами от мануфактуры «Карамельково».

Музей «Дом китобоя»

В 23:30 перед воротами музея творческая группа «Прометей» представит огненное шоу.

На территории у входа в музей представят специальный проект «Выставка ретроавтомобилей» от «Авторетроклуба». Пространство оформят в стиле гаражного сообщества с музыкой первых советских рок-клубов и тематическим перформансом.

В самом музее с 19:00 до полуночи можно будет посетить экспозицию о советском Калининграде. Гости окажутся в коммунальной квартире 1960–80-х годов, познакомятся с историей семьи моряка и увидят предметы повседневной жизни советской эпохи. В этот вечер экспозиция будет работать без аудиоспектакля.

На втором этаже музея гости смогут посетить выставку «Куплю гараж. Калининград», созданную вместе с Музеем транспорта Москвы. Экспозиция расскажет о гаражной культуре в России, «мужских клубах» автомобилистов, творческих мастерских и гаражах как символе личного пространства и свободы. Отдельный раздел посвятят уникальным калининградским гаражам.





Музей «Фридландские ворота»

Гостям «Фридландских ворот» предложат познакомиться с историей Кёнигсберга и Калининграда — от эпохи Тевтонского ордена до первых переселенцев после Второй мировой войны. Экспозиции музея объединяют мультимедийные технологии, тактильные макеты и материалы, адаптированные для посетителей с нарушением зрения.

Также на открытой территории музея будет работать выставка «Они были первыми!», посвященная предприятиям, учреждениям науки, спорта и культуры, сформировавшим послевоенный Калининград. Посетителям покажут архивные фотографии и расскажут истории людей, создававших современный город практически с нуля.

15 мая во время «Музейной ночи» в Калининграде для гостей акции будет работать несколько транспортных форматов: шаттлы по «Музейному кольцу», водные прогулки по Преголе и экскурсионный трамвай.

Активности доступны для обладателей единого билета.

Специальные проекты

Помимо основных музеев, в акции примут участие 13 спецпроектов. Так, филиал Государственной Третьяковской галереи подготовил программу «Родное» (12+), посвящённую 80-летию Калининградской области и 170-летию Третьяковской галереи. С 19:00 до 23:00 гостей ждут мастер-классы, показы видеороликов и короткометражных фильмов, а также посещение выставки «Великие учителя». Завершением вечера станет аудиовизуальный перформанс с участием петербургских музыкантов Дмитрия Лу, Нины Шустерманн и Виталия Бастрикова. Архитектуру музея дополнит специальная световая инсталляция.

В арт-пространстве «Ворота» с 18:00 до полуночи можно будет увидеть спецпроект «Истории Старого Лиса» (12+), который был вдохновлён выставкой калининградского уличного художника Fox. Организаторы обещают аудиовизуальную инсталляцию, архивные видеохроники под сводами Закхаймских ворот, живую электронную музыку и квест с коллекционными призами. В проекте участвуют музыканты Kratong, Евгений Дорофеев, Денис Баенко, Максим Иманоу Фадеев, а текст «Историй Старого Лиса» озвучит актёр Калининградского драмтеатра Геннадий Филиппович.





Ещё одной площадкой станет Музей калининградского кораблестроения на заводе «Янтарь». Здесь 17 мая с 19:00 до 23:00 будут проводить экскурсии по заводу с посещением закрытых производственных площадок (12+). Гостям расскажут о роли калининградских корабелов в освоении Антарктиды, строительстве морской части БАМа и развитии океанического флота, а также покажут строящийся ледокол и современные судостроительные мощности предприятия. Посещение возможно только по предварительной регистрации.

Кроме перечисленных площадок, мероприятия «Музейной ночи» также пройдут в арт-резиденции «Дом молодёжи», гончарной студии «Лепим-жжём», на «Ростех Арене», в музее «Водоканала», в акции примут участие «Кёниг Арт», арт-группа «Зерно», 16 мая площадками станут Музей курортной моды, поселение эпохи викингов «Кауп» и замок Нойхаузен. Подробности — на официальном сайте Музейной ночи.

В рамках Всероссийской акции запланирован концерт-перформанс на Нижнем пруду. «Организаторы сохраняют интригу, но обещают зрителям атмосферное и по-настоящему запоминающееся действие, которое добавит акции немного тайны, красоты и почти сказочного настроения», — отметили в правительстве области.