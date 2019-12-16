«Фридландские ворота» показали, как будет выглядеть дворик музея после реконструкции (фото)

Внутренний дворик «Фридландских ворот». Новый Калининград
Внутренний дворик «Фридландских ворот». Новый Калининград

Музей истории города «Фридланские ворота» показал, как будет выглядеть внутренний дворик музея после реконструкции. Визуализацию проекта благоустройства территории «Новому Калининграду» предоставил глава учреждения Андрей Ярцев.

Строительные работы должны начаться весной 2020 года и завершиться осенью 2021-го. Планируется, что внутренний дворик станет открытым музейным пространством. На электрификацию, дорожки, дренаж и современный ландшафтный дизайн в рамках проекта приграничного сотрудничества России и Польши потратят около 16,7 млн рублей. Ещё 5,5 млн рублей пойдут на охранное видеонаблюдение всей территории и 2,2 млн рублей — на устройство наружного водопровода и канализации.


Изображения предоставлены «Фридландскими воротами»

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии

prealoader
prealoader

Другие материалы в рубрике:

Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter