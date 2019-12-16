«Фридландские ворота» показали, как будет выглядеть дворик музея после реконструкции (фото)

Музей истории города «Фридланские ворота» показал, как будет выглядеть внутренний дворик музея после реконструкции. Визуализацию проекта благоустройства территории «Новому Калининграду» предоставил глава учреждения Андрей Ярцев.
Строительные работы должны начаться весной 2020 года и завершиться осенью 2021-го. Планируется, что внутренний дворик станет открытым музейным пространством. На электрификацию, дорожки, дренаж и современный ландшафтный дизайн в рамках проекта приграничного сотрудничества России и Польши потратят около 16,7 млн рублей. Ещё 5,5 млн рублей пойдут на охранное видеонаблюдение всей территории и 2,2 млн рублей — на устройство наружного водопровода и канализации.
Изображения предоставлены «Фридландскими воротами»
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