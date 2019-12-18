Глава музея Большого театра выступит с лекцией в Калининграде

Заведующая музеем Большого театра Лидия Харина выступит с лекцией в Калининградском музее изобразительных искусств 21 декабря в 14:00. Об этом «Афише Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе учреждения.

Лекция будет посвящена секретам коллекции музея. «Его фонды хранят более двухсот тысяч экспонатов, которые повествуют об истории, о художниках, артистах и музыкантах Большого театра. В рамках встречи также состоится показ фильма о крупнейшем в России и одном из самых значительных в мире театров», — отметили сотрудники Музея искусств.

Событие приурочено к выставке «Легенды Большого театра», где представлены макеты декораций к спектаклям, цветная графика, предметы бутафории, театральные костюмы артистов. Среди них — балетные туфли Николая Цискаридзе, костюм Майи Плисецкой в партии Джульетты, эскизы известного театрального художника Фёдора Федоровского, который оформлял спектакли для «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже.

Посетить лекцию можно по билету на выставку «Легенды Большого театра» (стоимость: 250 рублей — взрослым, 200 рублей — студентам, 150 рублей — школьникам и пенсионерам). 0+