Музей искусств запускает экскурсию по «скрытым пространствам» бывшей биржи

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

В дни новогодних каникул Музей изобразительных искусств запускает экскурсию «Тайны старой Биржи». Об этом «Афише Нового Калининграда» рассказали в пресс-службе учреждения.

«Вы увидите пространства, которые обычно скрыты от посетителей, узнаете о том, почему Биржа являлась не только средоточием торговой жизни Кёнигсберга, но и всегда была притягательна для экспонирования произведений искусства. Вы познакомитесь с экспонатами, повествующими о внутреннем убранстве здания, о его связях с творческой жизнью города 19-20 вв.», — отметили в музее.

Экскурсию намерены проводить с 1 по 8 января в 12:00 и 16:00. Забронировать место можно по телефону 8 (4012) 46-71-43. Стоимость билета — 350 рублей. 6+


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