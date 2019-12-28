Музей искусств запускает экскурсию по «скрытым пространствам» бывшей биржи

В дни новогодних каникул Музей изобразительных искусств запускает экскурсию «Тайны старой Биржи». Об этом «Афише Нового Калининграда» рассказали в пресс-службе учреждения.

«Вы увидите пространства, которые обычно скрыты от посетителей, узнаете о том, почему Биржа являлась не только средоточием торговой жизни Кёнигсберга, но и всегда была притягательна для экспонирования произведений искусства. Вы познакомитесь с экспонатами, повествующими о внутреннем убранстве здания, о его связях с творческой жизнью города 19-20 вв.», — отметили в музее.