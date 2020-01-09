Скоро День рождения у ребенка, а место для проведения торжества не выбрали?



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Скоро День рождения у ребенка, а место для проведения торжества еще не выбрали?
Не беда! АнтиКинотеатр «Кино Хаус Калининград» поможет вам с проведением незабываемого праздника.

Ах да, для именинницы у нас приятный сюрприз: сколько лет — столько и скидка!

В вашем распоряжении будут: 

  • уютный зал с караоке на выбор, где вы останетесь одни с друзьями или половинкой (и никто вас не потревожит); 
  • большой экран и отличный звук; 
  • мягкие диваны; 
  • столики для напитков и еды; 
  • и, конечно же, особая атмосфера и незабываемые эмоции в придачу. 

Бронируйте зал и получите бонус :
тел. 92-06-36
сайт: https://kld.kinohouse.me/
А остались вопросы — заходите в нашу группу ВКонтакте.
Справка

Кино Хауз Антикинотеатр

г. Калининград, ул. Кирова, 6-8
+7 (4012) 92 06 36
kld.kinohouse.me
Вконтакте
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На правах рекламы
Источник: «Кино Хаус»

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