Скоро День рождения у ребенка, а место для проведения торжества не выбрали?

Скоро День рождения у ребенка, а место для проведения торжества еще не выбрали?
Не беда! АнтиКинотеатр «Кино Хаус Калининград» поможет вам с проведением незабываемого праздника.
Ах да, для именинницы у нас приятный сюрприз: сколько лет — столько и скидка!
В вашем распоряжении будут:
- уютный зал с караоке на выбор, где вы останетесь одни с друзьями или половинкой (и никто вас не потревожит);
- большой экран и отличный звук;
- мягкие диваны;
- столики для напитков и еды;
- и, конечно же, особая атмосфера и незабываемые эмоции в придачу.
Бронируйте зал и получите бонус :
тел. 92-06-36
сайт: https://kld.kinohouse.me/
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