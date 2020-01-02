Куда сходить на каникулах: караоке, посиделки с подругами, кино с вкусняшками

Караоке! Посиделки с подругами и просмотр любимого сериала со всевозможными вкусняшками!
Все это вы найдете в антикинотеатре Кино Хауз. Здесь в вашем личном зале вас никто не побеспокоит.
В вашем распоряжении будут:
- уютный зал с караоке на выбор, где вы останетесь наедине с друзьями или вашей второй половинкой (и никто вас не потревожит);
- большой экран и отличный звук;
- мягкие диваны;
- столики для напитков и еды;
- и, конечно же, особая атмосфера и незабываемые эмоции в придачу.
Бронируйте зал и получите бонус:
телефон:
сайт: https://kld.kinohouse.me/
Если остались вопросы — заходите в нашу группу Вконтакте.
Давайте дружить в социальных сетях