Куда сходить на каникулах: караоке, посиделки с подругами, кино с вкусняшками

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Караоке! Посиделки с подругами и просмотр любимого сериала со всевозможными вкусняшками!
Все это вы найдете в антикинотеатре Кино Хауз. Здесь в вашем личном зале вас никто не побеспокоит.

В вашем распоряжении будут:

  • уютный зал с караоке на выбор, где вы останетесь наедине с друзьями или вашей второй половинкой (и никто вас не потревожит);
  • большой экран и отличный звук;
  • мягкие диваны;
  • столики для напитков и еды;
  • и, конечно же, особая атмосфера и незабываемые эмоции в придачу.

Бронируйте зал и получите бонус:
телефон: 92-06-36
сайт: https://kld.kinohouse.me/
Если остались вопросы — заходите в нашу группу Вконтакте.


Справка

Кино Хауз Антикинотеатр

г. Калининград, ул. Кирова, 6-8
+7 (4012) 92 06 36
kld.kinohouse.me
Вконтакте
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Источник: «Кино Хаус»

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